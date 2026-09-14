Reconocida aerolínea dará sorpresa a viajeros y tendrá tiquetes a $0

La aerolínea Arajet anunció una nueva campaña comercial con la que busca ampliar el acceso de los viajeros a tarifas económicas para diferentes destinos de su red.
La promoción estará disponible a partir del 15 de septiembre e incluirá 1.000 tiquetes con una tarifa de cero pesos, a los que únicamente se deberán sumar los impuestos correspondientes, según pudo conocer Valora Analitik.
De acuerdo con la compañía, los tiquetes promocionales estarán sujetos a disponibilidad y tendrán cupos limitados. Los viajeros interesados podrán consultar la oferta directamente en la página web de Arajet y seleccionar los destinos y fechas habilitados para la promoción.
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La aerolínea explicó que esta iniciativa hace parte de las acciones que viene desarrollando para ofrecer nuevas alternativas de viaje a sus pasajeros y modificar periódicamente las condiciones de sus promociones.
La oferta contempla 1.000 tiquetes distribuidos entre los diferentes destinos que hacen parte de la red de Arajet. Aunque el valor de la tarifa será de cero pesos, los pasajeros deberán asumir el pago de los impuestos, por lo que el costo final del viaje dependerá de las condiciones aplicables a cada ruta.
Promoción de aniversario de Arajet
Además, Arajet también presentó una promoción relacionada con su cuarto aniversario. En este caso, los pasajeros podrán encontrar vuelos desde cuatro dólares más impuestos por trayecto hacia determinados destinos de la red de la aerolínea.
La compañía aclaró que esta tarifa no estará disponible todos los días ni en todas las rutas. Por ello, los viajeros deberán ingresar al sitio web y utilizar la opción de calendario para identificar las fechas en las que se encuentra habilitada la promoción.
La herramienta permitirá consultar la disponibilidad según el destino y la fecha seleccionada, con el propósito de que los usuarios puedan encontrar los días en los que aplica la tarifa promocional.
Arajet señaló que estas campañas forman parte de las acciones comerciales que desarrolla con motivo de su aniversario y de su estrategia para ofrecer opciones de viaje con tarifas de entrada más bajas.
Los pasajeros que quieran acceder a cualquiera de las promociones deberán tener en cuenta que los cupos son limitados y que las tarifas anunciadas están sujetas a las condiciones establecidas por la aerolínea.