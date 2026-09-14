Amazónica LNG da nuevo paso hacia su construcción tras formalizar alianza con Jereh Group

Amazónica LNG formalizó la contratación con la firma china Jereh Group como el aliado principal de su proyecto de regasificación. La suscripción del contrato se realizó a través de la sucursal colombiana de esta última, Jereh Oil & Gas Colombia.
La iniciativa apunta a construir y operar la primera terminal terrestre de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia, por lo que con esta alianza se habilita una etapa fundamental para su alistamiento. De esta manera, se podrá avanzar en la conformación del equipo local de ingeniería, la contratación de proveedores de bienes y servicios, la colocación de órdenes de compra de equipos y las demás actividades requeridas para preparar la fase constructiva.
Esta etapa cuenta con un plazo estimado de 18 a 21 meses e incluye la ingeniería de balance de planta, adquisición y fabricación de los equipos principales y materiales, construcción, alistamiento y soporte para el arranque del proyecto.
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Alberto Consuegra, CEO de Amazónica LNG, destacó que “este es un hito más con el que se confirma que Amazónica LNG dejó de ser una expectativa para ser un proyecto técnicamente viable y preparado para avanzar hacia su construcción. Contar con Jereh como contratista principal nos brinda solidez y confianza para afrontar esta nueva etapa y continuar con el cumplimiento del cronograma previsto”.
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De acuerdo con la compañía, la selección como EPCista se ejecutó bajo protocolos de gobierno corporativo. Esta estuvo respaldada en la competencia técnica, trayectoria y experiencia de la firma china en proyectos de infraestructura, implementación de tecnologías para GNL, sistemas de compresión y transporte mediante gasoductos virtuales.
Cabe recordar que este proyecto de regasificación está concebido para la importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y cuenta con una inversión privada cercana a los US$180 millones.
Su entrada en operación está prevista para el primer semestre del 2028 y apunta a soportar al sector eléctrico nacional mediante el suministro estratégico de gas natural en firme para las plantas de generación térmica.
La estructura estará ubicada en el corregimiento de Palermo, en el municipio de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena.
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