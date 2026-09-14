Energía nuclear: El Eje Cafetero podría ser el escenario para estudiar su viabilidad

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia señaló que el Eje Cafetero, es decir, Risaralda, Caldas y Armenia, sería el escenario para estudiar la viabilidad de la energía nuclear en el país. De esta manera, se empezaría a evaluar esta fuente energética como una alternativa para reducir la dependencia de la generación hidroeléctrica, es decir, a través del agua, particularmente en escenarios de sequía.
Lo anterior se desarrollaría con evaluaciones, mediante herramientas de computación y simulaciones, acerca de la viabilidad de pequeños reactores nucleares modulares en las zonas mencionadas, según lo indicó la institución.
Esto cobra importancia porque Colombia está atravesando fuerte fenómeno de El Niño, el cual, hacia finales de 2026, podría llegar a sus máximos niveles de intensidad. Los pronósticos del administrador del mercado eléctrico, XM, revelaron que podría llegar a ser uno de los más fuertes en décadas.
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La prolongación de esta sequía disminuirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía, aumentará la dependencia de la generación térmica para contar con electricidad, y dado que no han entrado los suficientes proyectos de transmisión y generación para robustecer la oferta del sistema, el aumento de la demanda causaría que la brecha entre oferta y consumo se acorte día tras día.
Las cifras de XM mencionaron que en agosto de 2026 el país tenía un déficit que podría llegar a 2,4 % en los siguientes meses. De esta manera, se planteó la discusión de que se debe ir migrando de manera progresiva hacia otras fuentes de energía para robustecer el sistema.
Diego Torres, físico nuclear y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, aseguró que la iniciativa permitiría el desarrollo de una plataforma digital para tomadores de decisión, es decir, empresas y entidades de gobierno, junto con las comunidades, con la finalidad de que se haga una evaluación de reactores nucleares modulares en el Eje Cafetero.
“Para determinar inicialmente su viabilidad, se utilizarán herramientas como simulaciones de alto nivel y computación cuántica. Los modelos permitirán analizar no solo los posibles efectos sobre la generación de energía, sino también variables económicas y sociales, además de la percepción y aceptación de las comunidades”, mencionó el experto en el portal universitario.
A lo que se añadió que la selección de Caldas, Risaralda y Armenia para el desarrollo de este tipo de iniciativas se debe a que es una región con una alta conectividad en materia energética. De otro lado, Camilo Younes, profesor de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Manizales y quien también integra el proyecto, afirmó que el plan tiene un fuerte componente social, ya que no solamente se pretende el avance en este tipo de energías y en la toma de decisiones, sino también el diálogo con las comunidades.
Este proyecto, según dijo la universidad, se encuentra en su etapa final para que sea aprobado en el Sistema Nacional de Regalías. También surge de una alianza entre la Gobernación del Quindío, la Universidad de Quindío, la Universidad de Caldas, el sector privado y comunidades. Si llega a ser aprobado, los investigadores comenzarían su etapa de simulación, medición de percepción local, creación de plataformas tecnológicas y actividades para un mayor conocimiento en materia social de la zona para avanzar con dichos planes.
Entre las ventajas de la energía nuclear se encuentran que es capaz de generar electricidad de forma continua y con bajas emisiones de efecto invernadero, según se mencionó.
“Las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero, como sí suelen hacerlo aquellas de energía térmica o incluso las hidroeléctricas, que producen grandes cantidades de metano al inundar regiones para crear embalses. Estas centrales lo único que emiten es vapor de agua”, afirmó Younes.
Entre los retos se encuentran el avance en materia regulatoria y en legislación para poder generar electricidad a través de las fuentes nucleares. Adicionalmente, se hizo mención de la necesidad de acuerdos nacionales e internacionales para el desarrollo de estos planes.
Otra de las razones de los académicos para avanzar en energía nuclear es que la mitad del territorio en Colombia son zonas no interconectadas al sistema eléctrico. De esta manera, si el proyecto escala, particularmente en esas regiones, la energía nuclear podría entrar como un apoyo significativo para brindar servicios en esas regiones.
“Es una tecnología nueva que aún no ha entrado en operación comercial en el mundo y que, a diferencia de las centrales nucleares tradicionales, está diseñada para producir energía eléctrica a menor escala”, expresó Younes.
Como resultado de lo anteriormente mencionado, zonas como Leticia o Guaviare se podrían beneficiar de una solución que, según los investigadores, es confiable, segura y económica. Ideal para poblaciones en condición de vulnerabilidad que no están conectadas al sistema eléctrico, donde además el suministro es “costoso” y “poco confiable” a causa de la dependencia de combustibles fósiles líquidos.
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“Esto no es solamente un asunto de seguridad energética, de garantizar un suministro confiable y continuo, sino también de que sea asequible. La energía nuclear puede brindar mayor seguridad y confiabilidad al sistema energético y ayudar a reducir los costos”, concluyó Younes.
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