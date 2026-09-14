 Gobierno De la Espriella detalla plan de choque para atender a pacientes de alto riesgo

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Gobierno De la Espriella detalla plan de choque para atender a pacientes de alto riesgo

El gobierno De la Espriella asegura que la presión financiera sobre el sistema de salud es muy alta.

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Imágenes: Presidencia y Gemini

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Ana María Vesga, ministra de Salud del gobierno De la Espriella, aseguró que ya se cuenta con un plan para atender las presiones más complejas del sistema de atención.

Lo anterior ocurre a pesar de la compleja crisis de financiación, motivo por el cual el plan de choque también deberá enfocarse en saldar las deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud.

Ana María Vesga, ministra de Salud designada para el gobierno De la Espriella, habla de Nueva EPS
Imágenes: Gobierno De la Espriella y Nueva EPS

El gobierno De la Espriella enfocará el plan de salud en varios frentes; uno de los más importantes será destrabar la atención con especialistas y tratamientos para los pacientes críticos del país.

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Datos de la ministra dan cuenta de que cerca de 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas no están siendo atendidos.

Pacientes críticos, prioridad para el gobierno De la Espriella

Así, otros pacientes con hipertensión pulmonar, diabetes mellitus, dislipidemia e hipotiroidismo contarán con planes puntuales para identificar, desde cada asegurador, qué tratamientos están pendientes.

Lo anterior supone superar, definitivamente, el rezago que tiene el país en la entrega de medicamentos. Según el mismo gobierno De la Espriella, el foco está en facilitar la entrega de los fármacos y no en abrir más sedes de atención.

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Foto: generada con Gemini IA

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La ministra Vesga ha dejado en claro que el presupuesto del año entrante para el sector debería subir en casi $14 billones, toda vez que existen serios riesgos sobre los planes de aseguramiento.

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