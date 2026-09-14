Gobierno De la Espriella detalla plan de choque para atender a pacientes de alto riesgo

Ana María Vesga, ministra de Salud del gobierno De la Espriella, aseguró que ya se cuenta con un plan para atender las presiones más complejas del sistema de atención.
Lo anterior ocurre a pesar de la compleja crisis de financiación, motivo por el cual el plan de choque también deberá enfocarse en saldar las deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud.
El gobierno De la Espriella enfocará el plan de salud en varios frentes; uno de los más importantes será destrabar la atención con especialistas y tratamientos para los pacientes críticos del país.
Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo
Datos de la ministra dan cuenta de que cerca de 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas no están siendo atendidos.
Pacientes críticos, prioridad para el gobierno De la Espriella
Así, otros pacientes con hipertensión pulmonar, diabetes mellitus, dislipidemia e hipotiroidismo contarán con planes puntuales para identificar, desde cada asegurador, qué tratamientos están pendientes.
Lo anterior supone superar, definitivamente, el rezago que tiene el país en la entrega de medicamentos. Según el mismo gobierno De la Espriella, el foco está en facilitar la entrega de los fármacos y no en abrir más sedes de atención.
Recomendado: Nuevo fallo cambia el panorama sobre despidos de trabajadores con problemas de salud
La ministra Vesga ha dejado en claro que el presupuesto del año entrante para el sector debería subir en casi $14 billones, toda vez que existen serios riesgos sobre los planes de aseguramiento.