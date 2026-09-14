Nuevo análisis señala lo que sube la inflación con un fenómeno de El Niño en Colombia muy fuerte

Los nuevos pronósticos apuntan a que la inflación cerrará más alto de lo previsto, debido a que el fenómeno de El Niño en Colombia generará altísimas temperaturas.
Este escenario supone el encarecimiento de varios precios de la economía nacional, incluso durante el próximo año, periodo en el que todavía se percibirán los efectos de la ola de calor.
ANIF tasó ese aumento de la inflación por el fenómeno de El Niño en Colombia en una variación cercana a los 0,70 puntos porcentuales (70 puntos básicos), panorama que incrementa la presión sobre las finanzas de los hogares colombianos.
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Asimismo, ANIF advierte que, en un escenario severo o de «Súper Niño», el impacto sobre los precios de los alimentos y de los servicios públicos podría llevar la inflación total hasta un 7,3 %.
Más efectos del fenómeno de El Niño en Colombia
El análisis también destaca que estas altas temperaturas afectan directamente al 19 % del componente de alimentos de la canasta familiar. En ese sentido, se estima que habría alzas de hasta el 16 % en dicho rubro.
Finalmente, el fenómeno de El Niño en Colombia se encuentra fuertemente asociado con disminuciones estimadas de 0,56 puntos en el producto interno bruto del sector agropecuario.
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De igual manera, los estudios demuestran una reducción cercana a los 0,47 puntos en el sector de servicios públicos y energía.