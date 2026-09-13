Gobierno De la Espriella facilitará trámites para atraer inversión privada

En alocución presidencial, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el Gobierno Nacional para el 2027. De acuerdo con el mandatario, el monto, que ronda los $634,9 billones, apunta a impulsar el crecimiento de la economía y atraer inversión.
“El ajuste que estamos haciendo es para que la economía vuelva a crecer. Se necesita recuperar la inversión privada y dejar de sostener la economía con gasto público y deuda. Estamos tomando medidas internas y contemplando apoyos internacionales, porque la corrupción y la irresponsabilidad nos pusieron al límite”, dijo.
Explicó el presidente que el servicio de la deuda se duplicó durante el gobierno Petro, al tiempo que el derroche llevó a que se gastara dinero destinado para todo el año en unas cuantas semanas. De hecho habría comprometido $10 billones en apenas una semana. “Se agrandó el Estado mientras se derrumbaba por completo la inversión. Solo nos quedó la gran deuda que hoy tenemos”, añadió el mandatario.
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El presupuesto de Colombia para 2027 tiene en cuenta que el 44 % de los recursos proviene de la deuda, mientras que $300 billones provienen de ingresos corrientes. “Casi la mitad del presupuesto dependerá de plata prestada”.
El jefe de Estado también se refirió a la necesidad de dejar las «cuentas claras». “El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo ha dicho con claridad. No se pueden esconder las obligaciones. El Gobierno tuvo que incorporar gastos que se quedaron desfinanciados”, indicó.
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Según el presidente, el gobierno Petro gastó plata que no tenía y ahora el Estado tiene más deuda, más obligaciones y menos capacidad de gestionar, al tiempo que se dificulta saber la estructura del gasto, pues hay partidas dispersas. “El presupuesto incorpora una austeridad de casi $17,4 billones y se recortan $2,5 billones en proyectos de inversión que no son prioritarios. Cada peso debe tener justificación y propósito”, agregó.
Por otro lado, el mandatario aseguró que se va a necesitar crecer desde el lado de la inversión privada, por lo que se van a agilizar trámites y promover proyectos entre el sector privado y el sector público.
“Vamos a perseguir a quienes mintieron en las cifras y convirtieron las finanzas públicas en un botín. Significa esto que se dejen de esconder problemas y se ordenen las cuentas”, añadió De la Espriella.