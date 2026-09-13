OpenAI retrasa su salida a Bolsa por cuenta de los riesgos en seguridad de la IA

La discusión en torno a los riesgos de la inteligencia artificial (IA) también se trasladó a los mercados. OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, pospuso su debut en Wall Street tras considerar que no es el momento oportuno.
En entrevista con la revista ‘Fortune’, Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, explicó que la matriz tecnológica aún tiene mucho por trabajar en materia de seguridad y alineación de sus modelos de IA, por lo que sería “poco prudente” salir a Bolsa considerando las alarmas respecto al tema.
De la misma manera, el directivo ha insistido en que OpenAI está dispuesta a tomar decisiones “contrarias al beneficio financiero inmediato” de sus inversionistas para “salvaguardar” el control humano sobre la tecnología.
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Si bien el estreno bursátil de este gigante tecnológico era uno de los acontecimientos más esperados por el mercado, la determinación de retrasar el proyecto ya había sido adelantada a la plantilla a mediados de agosto.
«Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos, ni otros factores se interpongan en el camino», argumentó Altman.
El paso atrás por parte de la casa matriz de ChatGPT va en línea con las más recientes declaraciones que gigantes de la tecnología han hecho en torno a la necesidad de bajar el ritmo en el desarrollo de la IA.
Las declaraciones más recientes las realizó Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien compartió un plan de tres pasos para avanzar con “prudencia” y generar más confianza sobre el uso de esta tecnología.
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