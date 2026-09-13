Gobierno De la Espriella entrega detalles sobre decreto para atender la emergencia por el terremoto

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1382, con el que se busca dotar a los territorios afectados por el terremoto de las herramientas financieras y presupuestales necesarias para acelerar su reconstrucción.
Según explicó el Ejecutivo, la normativa permite que las asambleas y consejos reorienten las rentas, rendimiento y excedentes no comprometidos sin alterar asignaciones constitucionales. Es decir, aquellos recursos que normalmente se encuentran sujetos a una destinación específica se podrán reasignar.
Esta facultad tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y está encaminada exclusivamente a atender la emergencia derivada del evento sísmico, por lo que cada decisión será sometida a los controles que corresponden.
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El crédito también permite contratar créditos de Tesorería para atender faltantes de liquidez, gasto de funcionamiento y de inversión. Estos créditos tendrán como límite el 15 % de los ingresos corrientes del año en que se contraten y deberán pagarse con sus intereses y cargos dentro del plazo establecido por la norma.
La administración señaló, además, que este decreto “no es una chequera ilimitada” sino que busca ampliar el margen de acción para “conseguir liquidez, anticipar recursos, facilitar el crédito, aliviar temporalmente las cargas tributarias, proteger la capacidad institucional y concentrar los recursos donde más hace falta”.
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¿Qué más establece la norma?
El decreto habilita condiciones especiales para recuperar cartera y diferir obligaciones tributarias. De esta manera, las autoridades territoriales podrán establecer pagos por cuotas, sin intereses, y adoptar medidas sobre capital, intereses y sanciones conforme a sus competencias.
Por esa misma línea, se flexibilizan temporalmente las condiciones para conceder exenciones de los impuestos predial, de industria y comercio, y de delineación urbana en favor de quienes han sido afectados por la emergencia.
El Gobierno también explicó que los territorios podrán anticipar hasta el 10 % de determinados ingresos futuros por impuestos territoriales para financiar proyectos directamente relacionados con esta situación en pro de la reactivación.
La norma protege, además, la capacidad institucional de los territorios. En un escenario en el que los ingresos se pueden ver impactados por cuenta de la tragedia y en el que se vean excedidos los límites de gasto de funcionamiento, no se aplicarán durante el 2026 y 2027 las consecuencias previstas por este incumplimiento.
De igual forma, se suspenderán algunos términos de seguimiento relacionados con el Sistema General de Participaciones y con los programas de saneamiento fiscal de hospitales públicos.
“Suspender términos no significa suspender el control. La destinación de los recursos públicos continúa siendo obligatoria y los programas de saneamiento fiscal no van a desaparecer”, aclaró el Ejecutivo.
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