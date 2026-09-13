Fintech Kala apunta a colocar $280.000 millones en créditos de libranzas en 2026; prepara nuevas titularizaciones

La fintech Kala apunta a acelerar su crecimiento en colocación de crédito durante 2026 y espera cerrar el año con cerca de $280.000 millones colocados directamente, mientras prepara nuevas emisiones de titularización y amplía su portafolio de productos.
Manuel Alemán, CEO de Kala, explicó en entrevista con Valora Analitik que la compañía ya superó en 2026 el nivel de colocación alcanzado durante todo el año pasado y se acerca actualmente a los $190.000 millones.
En 2025, la fintech originó directamente $162.000 millones, por lo que la meta prevista para este año implicaría un crecimiento de alrededor de 75 %.
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La estrategia de crecimiento está acompañada por una ampliación de las fuentes de recursos y por nuevas estructuras para que inversionistas puedan adquirir los créditos que Kala origina.
La reciente operación de titularización dejó en marcha una estructura que la compañía espera utilizar de manera recurrente.
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Kala prepara nuevas emisiones de titularización
Kala cuenta con un programa de titularización por $1 billón, del cual la primera emisión fue por $195.000 millones, equivalente a algo menos del 20 % del cupo total.
La fintech prevé utilizar el programa de manera progresiva con nuevas emisiones en el mercado, con el objetivo de ampliar el grupo de inversionistas que participan en la adquisición de la cartera originada por Kala.
“Para nosotros titularizar lo que hace es ampliar el espectro inversionista que puede entrar a este ciclo”, explicó Alemán.
El otro frente de crecimiento de Kala estará en la ampliación de su portafolio de crédito. La compañía está trabajando con inversionistas para diseñar y participar en nuevos productos, a partir de las necesidades que identifica entre sus clientes.
La estrategia para el corto y mediano plazo consiste en determinar qué tipos de crédito hacen falta en Colombia y, al mismo tiempo, qué inversionistas están interesados en financiarlos.
Esto permitiría ampliar la oferta para los clientes finales y las alternativas de capital para sostener la originación. “Estamos trabajando en alianzas con inversionistas para diseñar y para entrar al producto de crédito”, señaló Alemán.
Balance de Kala
La fintech ha administrado más de $1,5 billones en créditos y, según las cifras entregadas durante la entrevista, ha llegado a más de 100.000 colombianos a través de su modelo de originación y administración de cartera.
El crecimiento de la operación también mantiene un foco importante en segmentos de menores ingresos. El 84 % de los créditos originados durante el último año correspondió a personas de estratos 1, 2 y 3, de acuerdo con las cifras entregadas por Kala.
Alemán señaló además que más del 80 % de los clientes de la compañía corresponde a personas que no son atendidas totalmente por la banca tradicional.
Kala busca así combinar el crecimiento de su originación con una mayor diversificación de inversionistas y una expansión de los productos de crédito que ofrece a sus clientes.