Entrevista | Kala prepara expansión en Colombia para 2026, aumentará créditos otorgados con nueva financiación

Como parte de su plan de crecimiento, la fintech Kala se alista para consolidarse en el mercado colombiano, a través de un incremento en los créditos otorgados a población que no ha hecho parte de la banca tradicional, lo cual requerirá un aumento en su base de inversionistas y mayor financiación.
En diálogo con Valora Analitik, Manuel Aleman, CEO de Kala, explicó que este 2025 cerrara con cerca de $160.000 millones en productos colocados y detalló las expectativas para el próximo año.
¿Cómo podemos entender el trabajo que hace Kala?
Le damos crédito a las personas a las que los bancos no les dan crédito. Eso es lo que hacemos en Colombia. Llevamos alrededor de un año operando aquí. Kala la fundamos un equipo con varios años de experiencia en el sector financiero. Somos tres socios: uno con amplia trayectoria en pagos, fue country head de Visa en Argentina y conoce muy bien la regulación de payments; el otro, como yo, con experiencia en crédito, siempre enfocado en el segmento no bancarizado.
¿Cómo les ha ido en Colombia?
Positivo. Colombia nos gusta bastante. Es un país de un tamaño ideal: grande, pero no inmanejable. Tiene esquemas relativamente claros sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Obviamente hay cosas por mejorar en regulación, pero las reglas son claras.
Además, vemos un dinamismo interesante, con una demanda creciente de crédito. Hay una necesidad clara de personas que buscan financiamiento y que, por distintas razones, la banca tradicional no alcanza a atender. Lo que hace falta es capital para suplir esa demanda.
¿A cuántos clientes han atendido?
En este momento Kala tiene una cartera bajo administración cercana a $1 billón. Eso nos ha permitido impactar a más de 90.000 personas. Nuestro foco es el cliente no bancarizado, que la banca tradicional no atiende.
Gracias al volumen actual ya somos rentables, algo que en fintech no es tan común. Además, recientemente anunciamos una ronda de deuda por 55 millones de dólares, destinada completamente a originación de créditos.
Hablemos de la ronda reciente por US$55 millones
Esa ronda nos permite otorgar alrededor de 15.000 créditos, dependiendo del ticket. En cuanto a la cartera, nos ha ido bastante bien.
Aunque atendemos población no bancarizada, eso no significa que sea un segmento de riesgo desbordado. Nuestro producto principal es el crédito por libranza. Sabemos que hay personas que la banca no atiende, pero que sí pagan si se evalúan bien.
Hoy la mora está apenas por encima de lo que se observa en segmentos bancarios tradicionales.
¿Cuál es el segmento de Kala?
Nuestro cliente es muy específico. Es una persona con ingreso formal demostrable, ya sea salario o pensión, pero que por alguna eventualidad su score crediticio se deterioró lo suficiente para que un banco no lo vea atractivo.
También atendemos personas que no están bien servidas por la banca o que no se sienten cómodas con ella. Nuestro modelo combina tecnología con un fuerte componente humano.
Tenemos una red comercial que va a la casa de los clientes, los busca donde están y les enseña a aplicar de manera digital. No esperamos que el cliente llegue a una sucursal; nosotros vamos a él.
¿Cómo están sus metas de colocación?
En 2025 cerraremos con cerca de $160.000 millones otorgados solo en ese año. Para el siguiente año esperamos estar entre $250.000 millones y $300.000 millones.
La ronda reciente no cubre todo lo que queremos hacer el próximo año, por lo que seguimos hablando constantemente con inversionistas para atraer capital que cubra la demanda.
¿Cómo es el diálogo con los inversionistas?
Los inversionistas locales son muy sofisticados y conocen bien el sector. Por nuestras raíces, primero atrajimos inversionistas internacionales, pero esperamos que el próximo año anunciemos una ronda que incluya inversionistas locales. En el largo plazo, lo ideal es una mezcla de capital local e internacional.
¿Tienen planeadas más rondas de fondeo?
Sí, definitivamente. Estamos hablando de cerrar nuevas rondas de fondeo el próximo año. Nuestro modelo consiste en originar créditos y luego encontrar inversionistas de largo plazo que quieran tener esos activos en su balance.
Esta ronda fue deuda al balance de Kala para refinanciar créditos y luego venderlos a vehículos de inversión, locales o extranjeros, que se quedan con el activo mientras Kala lo administra.
¿Cómo estructuran esas operaciones?
Hasta ahora han sido estructuras privadas. Son vehículos de inversión similares a una titularización, aunque no bajo la figura jurídica formal de una titularización pública en Colombia. La lógica es la misma: inversionistas que compran los créditos a través de un vehículo, mientras Kala los administra.
La cartera de $1 billón incluye tanto créditos en balance de Kala como créditos ya transferidos a esos vehículos.
¿Cómo llegaron a punto de equilibrio?
Es una combinación de modelo de negocio y tecnología. Nuestro modelo es eficiente en capital porque no mantenemos todos los créditos en balance, lo que reduce costos financieros.
Por otro lado, la tecnología nos permite hacer con poca gente lo que antes requería mucho más equipo. Hoy analizamos un crédito y damos respuesta en menos de una hora; el 47% de las solicitudes recibe respuesta en ese tiempo. Eso nos permite ofrecer una buena experiencia al cliente con costos controlados.
Además de libranza, ¿qué otros productos tienen?
Hoy estamos completamente enfocados en libranza. Pero Kala no es una “librancera”; somos una fintech de inclusión financiera. La libranza es solo el punto de partida.
Para 2026 queremos profundizar en libranza, especialmente para pensionados, y abrir el segmento de empleados activos. Otras expansiones las estamos viendo hacia 2027.