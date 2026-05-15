Dólar en Colombia abre por encima de $3.800 por primera vez en casi cinco meses

El dólar en Colombia abrió hoy en $3.812, un salto de casi $29 frente al cierre de ayer ($3.783,50), un valor que no se registraba al inicio de una jornada desde el 22 de diciembre de 2025.
Además, con este movimiento, la divisa rompe el techo técnico de los $3.810 que los analistas venían vigilando, impulsada por una retórica bélica renovada en Estados Unidos y una cumbre en Pekín que, aunque estable en lo diplomático, dejó a los inversores con las manos vacías en lo económico.
Según JP Tactical Trading, el dólar ha entrado en una zona de «descubrimiento de precios». Esta tendencia alcista se ha visto reforzada por los sólidos datos económicos de EE. UU. (inflación al alza), lo que obliga a la FED a mantener un sesgo restrictivo. El índice DXY se encuentra en $98,49.
El efecto de la geopolítica en el dólar
El optimismo diplomático de principios de semana se ha transformado en una presión alcista sobre los activos de refugio.
Tras el fracaso de la propuesta de paz de Washington, el presidente estadounidense endureció su postura, advirtiendo sobre una posible «aniquilación» de Irán si no se concreta un acuerdo rápido. Este lenguaje ha disparado la prima de riesgo.
Los precios del crudo registran un repunte agresivo: El Brent sube un 3,17 % hasta los US$109,07 y el WTI se revaloriza un 3,75 % situándose en US$104,96.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que el mercado enfrenta un déficit de 4 millones de barriles diarios, una brecha que no se cerrará sino hasta octubre, manteniendo la presión sobre la inflación global.
Por otro lado, la histórica reunión en Pekín concluyó con una sensación agridulce para los mercados.
Aunque se acordó una nueva visión estratégica, pues se confirmó que Xi Jinping visitará EE. UU. el 24 de septiembre y los mandatarios coincidieron en que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto, no se anunciaron acuerdos concretos sobre aranceles, tecnología o inteligencia artificial.
Además, Xi lanzó una advertencia severa sobre Taiwán, calificándolo como un punto que podría generar «choques e incluso conflictos» si no se maneja con cuidado. La falta de resultados tangibles ha provocado retrocesos en las bolsas al inicio de la jornada.
Colombia, a la espera del PIB
En menos de dos horas (10:00 a. m.), el DANE publicará el dato de crecimiento económico del primer trimestre, un informe que será determinante para el rumbo del peso el resto del día.
La expectativa del mercado revela una variación moderada del 2,5 %. El Gobierno, por su parte, le apunta a una expansión del 2,6 %, de acuerdo con lo revelado esta mañana por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
En su análisis, Bancolombia anticipó que mientras el consumo privado (+3,5 %) y el gasto público (+7,5 %) tiran del carro, la inversión es el gran lastre con una caída estimada del 10,0 %. Esta contracción en sectores como minería, construcción e industria sugiere que la economía colombiana está creciendo «por inercia» del consumo, pero perdiendo capacidad productiva a largo plazo.
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