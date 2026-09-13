 Colombia y Chile acuerdan homologar competencias laborales para facilitar la movilidad profesional

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Colombia y Chile acuerdan homologar competencias laborales para facilitar la movilidad profesional

El proceso comenzará el 21 de septiembre y abarcará 26 perfiles de sectores como construcción, gastronomía, logística, energía y cuidado de personas.

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Colombia y Chile acuerdan homologar competencias laborales para facilitar la movilidad profesional
Colombia y Chile acuerdan homologar competencias laborales para facilitar la movilidad profesional. Foto: Canva

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un acuerdo entre Colombia y Chile para la homologación de competencias profesionales en ambos países. De esta manera, quienes cuenten con la certificación correspondiente podrán solicitar su reconocimiento. 

“Colombia y Chile damos un paso histórico: quienes tengan sus competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambos países, abriendo nuevas oportunidades de empleo formal y movilidad”, informó el mandatario. 

Según explicó el jefe de Estado, este mecanismo bilateral contempla inicialmente 26 perfiles en sectores como gastronomía, hotelería, cuidado de personas, construcción, logística, energía y movilidad eléctrica.

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A partir del 21 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) adelantará este proceso de manera gratuita. 

Cabe aclarar que esta iniciativa está dirigida tanto para quienes ya cuentan con su certificación como para quienes están interesados en realizar el trámite con miras a ampliar las oportunidades en materia laboral y de movilidad. 

“Esta es la diplomacia de las capacidades: lograr que el conocimiento, la experiencia y el talento de nuestra gente crucen fronteras de manera legal y formal”, concluyó el Presidente.

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