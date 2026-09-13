Auge de las exportaciones de servicios en Colombia deja atrás al comercio de bienes

Las exportaciones de servicios están redefiniendo de manera estructural el comercio exterior de Colombia. Según el más reciente análisis del centro de pensamiento económico ANIF, el sector de servicios ha experimentado un crecimiento acelerado que contrasta con el relativo estancamiento de los bienes tradicionales.
El documento destaca que el mayor dinamismo de las exportaciones de servicios frente a las importaciones permitió reducir el déficit comercial hasta US$43 millones en 2025.
«Los servicios están transformando la canasta exportadora colombiana», destacó ANIF. Esta ganancia de participación refleja una trayectoria ascendente continua.
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A inicios de siglo, los servicios equivalían apenas al 15 % de las exportaciones de bienes, para el año 2019 representaban el 26 % y cerraron el 2025 situándose en un 39 %, cifra que se mantiene similar en lo corrido de 2026).
En contraste, el comportamiento de las importaciones de servicios respecto al comercio de bienes ha sido estable. La participación reportada para 2025 (30 %) es muy cercano a los registros observados en 2002, 2010, 2016 y 2019.
Aunque en 2015 se produjo un quiebre positivo en la participación de los servicios, ANIF aclaró que dicho fenómeno obedeció en buena medida a la «reversión de la bonanza de materias primas, lo que afectó el valor de las exportaciones de bienes y, por tanto, su punto de comparación».
Sin embargo, a diferencia de ese antecedente, el desempeño actual obedece a un impulso propio y sostenible. ANIF aclaró que «el comportamiento reciente sí está sustentado en una mayor aceleración de las exportaciones de servicios», las cuales pasaron de US$8.178 millones en 2021 a US$19.970 millones en 2025.
Si bien las importaciones de servicios también recuperaron terreno en los últimos cinco años, el ritmo diferenciado y el estancamiento de las exportaciones de bienes provocaron que, a partir de 2023, la cuenta de servicios pasase a pesar más dentro de las exportaciones que dentro de las importaciones.
Cierre del déficit estructural y recomposición de la canasta
El informe de ANIF recuerda que a lo largo del siglo XXI se pudo apreciar un fenómeno estructuralmente característico del comercio exterior del país: una balanza comercial de servicios deficitaria. Sin embargo, señala la acelerada recuperación postpandemia dinamizó las ventas externas hasta llevar el déficit prácticamente a cero (-US$43 millones en 2025).
Adicionalmente, el análisis resalta un hito reciente: desde el año 2024, el país ha registrado un superávit comercial en el primer trimestre, alcanzando US$406 millones en el primer trimestre de 2026.
Y aunque los servicios tradicionales siguen siendo la fuente principal de divisas, los servicios modernos han recortado camino.
Por ejemplo, en el año 2000, transporte y viajes representaban el 79 % del total de las exportaciones de servicios; esta cifra descendió al 68 % en 2014 y al 65 % en 2025. Pese a perder peso relativo en el total, los servicios de viaje y transporte aéreo mostraron una recuperación jalonada por el turismo, registrando tasas de crecimiento anual promedio superiores al 20 % entre 2021 y 2025.
Del mismo modo, los servicios a empresas pasaron de representar apenas un 3,8 % en el año 2000 al 19 % en 2014, manteniendo una participación similar desde entonces impulsada por el auge de las consultorías y los call centers.
Y tras haberse estancado alrededor del 7 % en la década pasada (habiendo registrado un 8,5 % en el 2000), los servicios TIC alcanzaron el 11 % en 2025. Jalonados principalmente por los servicios informáticos, este rubro se benefició de la digitalización postpandemia y la mayor demanda de servicios tecnológicos especializados, alcanzando una tasa de crecimiento anual promedio del 28 %.
La estructura se complementa con la categoría de otros servicios, la cual engloba servicios del gobierno, manufactura con insumos ajenos, mantenimiento y reparaciones, construcción, seguros y pensiones, servicios financieros, y servicios personales, culturales y recreativos.