Premercado | Mercados globales caen por presión sobre valores tecnológicos y petróleo sube tras nuevos ataques

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el lunes ante la intensificación de las preocupaciones sobre un ritmo más lento en el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que aumentó la presión sobre los valores tecnológicos.
El Kospi de Corea del Sur cayó un 3,3 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió un 0,6 %. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,2 %.
La venta masiva de valores tecnológicos fue generalizada en toda Asia. SK Hynix cayó un 5 % y Samsung Electronics perdió un 2,9 %. Kioxia de Japón se desplomó un 6,8 %, mientras que Murata Manufacturing bajó un 3,8 % y Largan se hundió un 10 %.
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El sector tecnológico de Hong Kong también sufrió presiones a pesar de que el Hang Seng en general subió.
Z.AI se desplomó un 7,5 % después de que la desarrolladora china de IA lanzara una captación de fondos de aproximadamente US$5.000 millones mediante una colocación de acciones y bonos convertibles.
El Straits Times de Singapur subió ligeramente un 0,1 %. El CSI 300 de China cayó un 0,3 %, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái subió un 0,2 %.
Mercados de Europa
Las acciones europeas estuvieron bajo presión el lunes por la mañana para arrancar una semana de alto impacto dominada por importantes decisiones de política monetaria de los bancos centrales, mientras que un nuevo repunte en los precios del petróleo crudo, el estancamiento de las conversaciones de paz en Oriente Medio y vientos en contra inesperados en el sector de la inteligencia artificial pesaron sobre la confianza del mercado.
El índice paneuropeo Stoxx 600 se mantuvo plano, ya que los inversores adoptaron una postura defensiva ante las decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.
El DAX alemán también se mantuvo plano, mientras que el CAC 40 francés retrocedió un 0,2 %. El FTSE 100 de Londres subió un 0,5 %.
Aunque las bolsas europeas de acciones están en gran medida aisladas de los efectos directos del comercio tecnológico global en comparación con Wall Street, los valores de crecimiento y tecnología sensibles a los tipos de interés sufrieron un golpe tras las advertencias de los líderes del sector.
Las acciones de proveedores de tecnología vinculados a la IA y de suministradores de semiconductores cotizaron a la baja en Fráncfort, París y Ámsterdam, después de que los líderes de OpenAI y Anthropic pidieran conjuntamente una desaceleración temporal en el desarrollo de modelos avanzados de IA.
Mercados de EE. UU. y América
Sumándose al shock inflacionario impulsado por la energía, los mercados financieros globales se preparan para una oleada de decisiones de política monetaria en los próximos días.
Tras la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo la semana pasada hasta el 2,50 %, los mercados monetarios están descontando ahora una probabilidad del 86 % de que la Reserva Federal de EE. UU. suba su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión del FOMC del 15 y 16 de septiembre.
Los traders de swaps también están incorporando altas probabilidades de otra subida de un cuarto de punto de la FED en diciembre.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron con fuerza tras nuevos ataques hutíes contra Arabia Saudí y nuevos ataques en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro en la región.
Los futuros del petróleo Brent llegaron a subir hasta un 3,5 %, alcanzando los US$108,41 por barril, antes de recortar ligeramente las ganancias y cotizar a US$107,51.
Nuevos ataques militares golpearon infraestructuras de Arabia Saudí —incluido un ataque a un importante oleoducto saudí—, mientras que un avance de los rebeldes hutíes de Yemen cerca de las rutas de tránsito del Mar Rojo amenazó con agravar las disrupciones en el suministro en tiempos de guerra.
Las mesas de energía incorporaron una prima de riesgo geopolítico más elevada tras el aplazamiento abrupto de una reunión diplomática de alto perfil en Omán entre Irán y los estados árabes del Golfo, cuyo objetivo era negociar la reapertura del Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.
En otra línea, los precios del oro cayeron después de que los datos de inflación estadounidense, más elevados de lo esperado, aumentaran las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés a finales de esta semana, mientras que un dólar más fuerte y el repunte del precio del petróleo añadieron presión sobre el metal precioso.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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