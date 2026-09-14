 Se confirma salida de Juan Carlos Hurtado como presidente (e) de Ecopetrol

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Se confirma salida de Juan Carlos Hurtado como presidente (e) de Ecopetrol

La salida de Hurtado se da un día antes de la asamblea general de accionistas de la petrolera estatal.

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Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol,. Imagen: Ecopetrol
Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol,. Imagen: Ecopetrol

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Fuentes le confirmaron a Valora Analitik que Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, dejará el cargo a partir de la fecha. 

Como ya había dado a conocer el medio, en la sesión de la Junta Directiva celebrada este lunes 14 de septiembre, el órgano rector, en cabeza de Luis Felipe Henao, habrá solicitado la renuncia del directivo. De manera temporal, el cargo será asumido por Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía.

La salida de Hurtado se da un día antes de la asamblea general de accionistas de la petrolera estatal, encuentro en el que se definirá la nueva plancha de los miembros de la Junta y en el que se abriría el proceso para elegir al nuevo presidente de la compañía. 

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La partida de Hurtado de la compañía no sería una sorpresa para el mercado. Con la llegada del gobierno De La Espriella, la nueva administración anunció que daría un remezón al interior de la estatal energética. 

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Ecopetrol. Imagen: Alejandro Correa/Valora Analitik
Ecopetrol. Imagen: Alejandro Correa/Valora Analitik

Más novedades en la Junta

Ecopetrol dio a conocer la salida de Hildebrando Vélez Galeano como miembro de la Junta Directiva. Esto luego de que Vélez manifestara su voluntad de renunciar al cargo; la misma se hará efectiva a partir de este 15 de septiembre.

“Ecopetrol agradece al doctor Hildebrando Vélez su contribución a la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio de su cargo, de manera especial, sus aportes en materias ambientales y su permanente interés por fortalecer la relación de la Compañía con los territorios. Asimismo, le desea éxitos en sus proyectos personales y profesionales”, destacó la empresa. 

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