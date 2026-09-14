 Carlos René Montoya sería el nuevo presidente de Colpensiones

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El cargo actualmente es ocupado por Diego Alejandro Urrego Escobar bajo la figura de encargo. 

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Carlos René Montoya Muñoz
Carlos René Montoya Muñoz. Foto: LinkedIn

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El abogado Carlos René Montoya Muñoz asumiría la presidencia de Colpensiones, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Su hoja de vida fue publicada en la página web de Aspirantes Presidencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El cargo actualmente es ocupado por Diego Alejandro Urrego Escobar bajo la figura de encargo. 

Colpensiones
Foto: Sebastián Londoño / Valora Analitik

Montoya es profesional en derecho, egresado de la Universidad del Sinú, con una especialización en manejo de conflictos de la Universidad del Norte y otra en derecho procesal civil de la Universidad Externado. 

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Dentro de su trayectoria profesional se incluye su paso como asesor de gestión por la Auditoría General de la República y como gerente de asuntos externos y de relaciones laborales de Cerro Matoso.

También se desempeñó como asesor contratista en la Defensoría del Pueblo y en la Alcaldía de Montería. 
 

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