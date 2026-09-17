Colombianos están cambiando acceso al dólar: estas monedas digitales ganan terreno para inversión en EE.UU.

El uso de stablecoins como USDC y USDT está aumentando entre los colombianos que buscan acceder al dólar y enviar recursos hacia inversiones internacionales.
Datos internos de Folionet, banco de inversión internacional, muestran un cambio significativo en los mecanismos utilizados para depositar dinero en sus cuentas de inversión en Estados Unidos.
En los últimos 12 meses, las stablecoins pasaron de representar el 5 % al 22 % de los depósitos provenientes de Colombia. Al mismo tiempo, las transferencias bancarias tradicionales redujeron su participación del 85 % a cerca del 60 %.
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Este comportamiento está relacionado con la posibilidad de adquirir y transferir estos activos desde un teléfono celular durante las 24 horas del día. Sin embargo, Folionet advierte que las stablecoins no deben confundirse con dólares depositados en una cuenta bancaria.
Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet, explicó que USDC y USDT son tokens emitidos por empresas privadas que buscan mantener un respaldo equivalente a activos denominados en dólares. Por ello, su funcionamiento depende del emisor, las condiciones del respaldo y la plataforma utilizada para su custodia.
Colombia aumenta su participación
El crecimiento también coincide con un mayor interés por diversificar patrimonio y acceder al mercado bursátil estadounidense. Según Folionet, Colombia pasó del octavo lugar entre sus mercados regionales en 2024 al sexto en 2025, y actualmente se ubica entre los cuatro principales.
Hasta 2025, aproximadamente el 85 % de los depósitos de colombianos hacia cuentas de inversión en Estados Unidos se efectuaba mediante transferencias bancarias. Otro 6 % correspondía a cuentas bancarias de colombianos en Estados Unidos y 5 % a stablecoins. El porcentaje restante utilizaba los sistemas de Visa y Mastercard.
Folionet señala que estos activos pueden facilitar el acceso al dólar y servir como mecanismo para trasladar recursos hacia inversiones internacionales. No obstante, también existen riesgos, entre ellos el depeg, cuando una stablecoin pierde temporalmente su paridad con el dólar, además de posibles problemas de custodia y seguridad.
La compañía recomienda verificar el emisor, el respaldo, la facilidad para convertir los tokens nuevamente en dólares y el marco regulatorio antes de utilizarlos. Para Folionet, las stablecoins pueden funcionar como un puente hacia inversiones internacionales, pero no necesariamente como una alternativa de ahorro de largo plazo.