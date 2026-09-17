Video | Índice MSCI Colcap retrocede por cuarta jornada consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 16 de septiembre de 2026 en 2.511,76 puntos registrando una variación negativa de – 2,16 % y estaría completando cuatro jornadas consecutivas de retroceso. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,46 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $196.821 millones, mostrando una variación negativa de 6,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $210.862 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 3,70 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $67.417 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,31 %) que negoció $21.215 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Argos ordinaria (Grupoargos – 5,21 %) que transó un monto de $17.498 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Enka (Enka) que retroceden – 6,74 %.
- En la segunda casilla, Pei (Pei) que cae – 6,01%.
- Finalmente, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que bajaron – 5,21 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) suben 1,89 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,81 % y marcan un volumen de operaciones de $6.565 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap