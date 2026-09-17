BeatHub adquiere el 50 % restante del Movistar Arena y consolida el 100 % de su operación

BeatHub Entertainment fortaleció su posición en la industria del entretenimiento en vivo en Colombia tras adquirir el 50 % de la sociedad que opera el Movistar Arena Bogotá y que pertenecía a la chilena BeLive Entertainment Group.
Con esta operación, BeatHub pasó a tener el 100 % de la propiedad de la compañía encargada de operar y administrar el escenario, uno de los principales espacios para conciertos y espectáculos de gran formato en el país.
La transacción modifica la estructura de propiedad del Movistar Arena, pues BeLive Entertainment Group deja de ser socio de BeatHub después de varios años de participación en el desarrollo del escenario.
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La compañía aseguró que la decisión hace parte de su apuesta por continuar invirtiendo en Colombia y fortalecer la industria del entretenimiento en vivo, un mercado que ha ganado relevancia por la llegada de grandes artistas y giras internacionales.
Semanas atrás, la operación accionaria estaba siendo revisada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De acuerdo con el expediente que conoció Valora Analitik, el movimiento no implicaría cambios relevantes en el mercado, debido a que BeatHub ya tenía el control de la compañía desde el punto de vista de competencia.
El documento señala que “la operación que se proyecta realizar es simplemente una reconfiguración accionaria de una sociedad existente en la que BeatHub ya tenía control en términos de competencia”, al ser titular de las acciones de Colombiana de Escenarios.
Por esta razón, según el análisis del proceso, la operación no modificaría las condiciones de competencia en el mercado de entretenimiento.
Hernando Sánchez, uno de los cofundadores de BeatHub, dijo a Valora Analitik que el objetivo del holding es “desarrollar la industria del entretenimiento en el país”.
BeatHub Entertainment es un ecosistema creado por los fundadores de Tuboleta que busca reunir en una misma operación diferentes negocios de la industria del entretenimiento, desde la venta de boletería hasta la producción de eventos y la operación de escenarios.
El grupo reúne compañías como Movistar Arena, Thunder Production, Venues Snacks, Breakfast Live y DAVIarena, anteriormente conocida como Arena Primavera, en Antioquia.
Las empresas que actualmente hacen parte de BeatHub producen más de 200 eventos al año, incluidos cuatro festivales de gran formato con más de 30.000 asistentes cada uno.
En conjunto, las compañías han atendido a más de un millón de personas y generan cerca de 350 empleos directos.
Movistar Arena cambiaría de nombre
La consolidación de la propiedad del escenario también estaría acompañada de un posible cambio en el nombre del recinto.
Esto ocurre en medio de la salida de Movistar del mercado colombiano. Según conoció Valora Analitik por fuentes cercanas al proceso, otra de las grandes compañías de telecomunicaciones estaría interesada en quedarse con uno de los espacios publicitarios más importantes del país: el nombre del escenario.
Se trata de Tigo. De concretarse el acuerdo, el recinto dejaría atrás el nombre Movistar Arena, utilizado desde 2018, y podría pasar a llamarse Tigo Arena.
¿Qué representa el Movistar Arena para BeatHub?
El Movistar Arena abrió sus puertas en 2018 y desde entonces se ha consolidado como uno de los principales escenarios para conciertos y eventos de gran formato en Colombia.
Durante sus primeros ocho años de operación, el recinto ha recibido más de 5,5 millones de personas y más de 400 artistas. Para 2026, además, proyecta realizar más de 160 eventos.
La infraestructura amplió la capacidad de Colombia para recibir artistas y producciones de gran escala, al contar con las condiciones técnicas y operativas necesarias para grandes giras nacionales e internacionales.
De acuerdo con BeatHub, tener el 100 % de la propiedad permitirá profundizar las inversiones en el escenario. Entre los objetivos están mejorar la experiencia de los asistentes, ampliar las posibilidades para artistas y promotores y generar nuevos espacios de relacionamiento entre las marcas y sus audiencias.
“Llevamos 26 años construyendo este ecosistema y desarrollando la industria del entretenimiento en Colombia. Creemos en el país y en el potencial que tiene esta industria. Consolidar el 100 % de la propiedad del Movistar Arena refleja esa convicción y nuestra decisión de permanecer, seguir invirtiendo y continuar construyendo en Colombia con una visión de largo plazo”, afirmó Eduardo Olea, CEO de BeatHub.
La compañía explicó que esta operación hace parte de una estrategia que lleva más de 25 años y que va más allá de la administración de escenarios.
BeatHub también participa en negocios relacionados con la venta de boletería, promoción de eventos, producción técnica y alimentos y bebidas.
Con esta estructura, el grupo busca integrar diferentes eslabones de la cadena del entretenimiento en vivo y participar en distintas etapas de la organización y realización de eventos.
BeatHub tendrá dos arenas en las principales ciudades
Uno de los elementos centrales de la estrategia será la operación simultánea del Movistar Arena en Bogotá y la próxima apertura de DAVIarena en Medellín.
Con ambos escenarios, BeatHub busca ampliar su capacidad para recibir conciertos y espectáculos de gran formato en las dos principales plazas del país y aumentar las posibilidades de que Colombia sea incluida dentro de las rutas de las grandes giras internacionales.
“Con el Movistar Arena en Bogotá y la próxima apertura de DAVIarena en Medellín tendremos dos arenas de clase mundial en las principales ciudades del país. Esto nos permitirá fortalecer la posición estratégica de Colombia dentro del routing de las giras por América Latina”, señaló Gabriel Sánchez, director de Estrategia de BeatHub.
El concepto de routing hace referencia a la planificación de las rutas que siguen las giras de artistas por diferentes ciudades y países. En este mercado, contar con infraestructura adecuada en varias ciudades puede facilitar que los promotores incorporen un territorio dentro del recorrido de una gira.