 Fenómeno de El Niño impactaría la producción de pollo en 2026 y el precio del huevo repuntaría en 2027

Noticias económicas importantes Fenómeno de El Niño: así sería el efecto que amenaza a Colombia en 2026

Fenómeno de El Niño impactaría la producción de pollo en 2026 y el precio del huevo repuntaría en 2027

El sector avícola no está exento de los riesgos de una ola de calor, ya que la temperatura y la disponibilidad de agua son claves.

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Sector avícola. Imagen: Generada por AI Chat GPT
Sector avícola. Imagen: Generada por AI Chat GPT

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La producción de pollo podría disminuir en 2026, mientras que el negocio del huevo repuntaría en precios en 2027. La razón detrás del alza del huevo, con base en cifras del Grupo Cibest y de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), es que el encasetamiento tuvo una caída de 12 % en lo corrido del año hasta julio, lo que podría marcar una menor oferta y ocasionaría el repunte de precios en 2027.

De otro lado, el fenómeno de El Niño también genera riesgos en el sector avícola, ya que el control de las temperaturas, junto con la disponibilidad y calidad del agua, son claves. Para los siguientes meses, particularmente para finales de 2026, se espera que la ola de calor llegue con alta intensidad, lo que podría disminuir la productividad en granjas que no tengan un “ambiente controlado”.

Imagen: Grupo Cibest
Imagen: Grupo Cibest

En un panorama donde aumentan las temperaturas, las aves consumen menos alimentos, lo que afecta el peso de los pollos, y a su vez, la producción de huevos. El Grupo Cibest manifestó que en el peor de los casos podría haber alzas en la mortalidad.

Imagen: Grupo Cibest
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Por otro lado, en Colombia se ha presentado un aumento en el consumo de carne por persona. Lo anterior se debe a una mayor producción local y también al aumento de las importaciones, particularmente de carne de cerdo.

Destacado: Estos son los alimentos en Colombia que más suben de precio en lo corrido del año

Pese a que el precio promedio de la carne no ha disminuido, esto también ha sido jalonado por un mayor ingreso disponible de los hogares, lo que para el Grupo Cibest evidencia que existe una fortaleza en la demanda de este mercado.

Imagen: Grupo Cibest
Imagen: Grupo Cibest

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