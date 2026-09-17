Dólar en Colombia sube a $3.131 tras aumento de tasas de la FED y expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente

El mercado cambiario local inicia la sesión de este jueves con un sesgo alcista moderado.
Tras haber cerrado ayer en $3.123,33, el dólar abrió la jornada en $3.130 y se ubica en sus primeras operaciones en $3.131,05, alineándose con la tendencia global de corto plazo de la divisa estadounidense.
Credicorp Capital anticipa para el dólar en Colombia cierta presión bajista impulsada por dinámicas internacionales a pesar de los datos en EE. UU., visualizando un posible pivote técnico en $3.126, cuya ruptura podría mover la tasa de cambio hacia el intervalo entre $3.092 y $3.159.
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A escala global, el índice DXY se ubica en los 110 puntos con un retroceso de 0,24 %. En América Latina el desempeño es mixto (con caídas en el peso mexicano y el real brasileño, frente a una ligera valorización del peso chileno), de acuerdo con la firma.
Al respecto, JP Tactical Trading destacó que la divisa estadounidense ratifica su sesgo alcista al continuar respetando niveles clave de soporte cada vez más altos, en consonancia con el comportamiento regional.
Petróleo corrige a la baja ante señales de distensión geopolítica
Los precios internacionales de la energía registran fuertes pérdidas tras el rally reciente, aliviando de forma parcial las presiones inflacionarias globales.
El Brent cae más de un 2 % hasta cotizar en torno a los US$103,48 y el WTI retrocede más de un 1,5 % operando cerca de US$102,21.
Este repliegue responde a reportes sobre una mejora en el suministro de Arabia Saudí, que ha organizado envíos adicionales a través del puerto de Sohar en Omán para sortear los daños en el oleoducto Este-Oeste, combinados con expectativas de un punto de inflexión diplomático.
El presidente Donald Trump manifestó optimismo sobre un inminente fin del conflicto con Irán y anticipó reuniones de alto nivel con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo en la próxima Asamblea General de la ONU, a pesar de que las hostilidades y los ataques hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb continúan afectando las rutas comerciales.
La FED sube tasas y reaviva fricciones políticas
La Reserva Federal incrementó ayer las tasas de interés en 25 puntos básicos, situando el rango de referencia entre 3,75 % y 4,00 %, bajo el argumento de Kevin Warsh de que la inflación sigue siendo demasiado elevada. La decisión de unánime aprobación estuvo acompañada de proyecciones que sugieren un posible aumento adicional antes de concluir 2026.
El movimiento de la FED generó fricciones con la Casa Blanca, luego de que el presidente Donald Trump criticara públicamente el incremento y afirmara que las tasas deberían ubicarse en 1 % o menos, avivando el debate sobre la autonomía institucional del banco central estadounidense.
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