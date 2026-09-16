La FED aumentó sus tasas de interés por primera vez desde 2023

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió por unanimidad elevar sus tipos de interés en un rango del 3,75 % al 4 %. La tasa de referencia se incrementó en 25 puntos básicos en línea con las expectativas del mercado.
Las autoridades mantenían el indicador estable entre el 3,5 % y el 3,75 % desde diciembre de 2025, argumentando que el avance en la reducción de la inflación había bajado el ritmo por cuenta de factores temporales.
Según explicó el banco central estadounidense, el reporte apunta a llevar nuevamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al objetivo del 2 % fijado por el comité. «La inflación sigue elevada. La acción política de hoy apoyará un retorno más oportuno al objetivo del 2 % del Comité. El Comité logrará estabilidad de precios», menciona un comunicado emitido por la FED.
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La decisión de la Reserva también desafía la posición del presidente Donald Trump, quien había solicitado de manera reiterada que se bajaran las tasas con miras a estimular la economía. El mandatario, además, venía respaldando su pedido en que los costos de endeudamiento de Estados Unidos deberían ser los más bajos del mundo.
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En línea con las estimaciones de Wall Street, en sus últimas proyecciones económicas, los funcionarios previeron otra subida de tasas para finales de año. Al igual que en la reunión de junio, el presidente de la FED, Kevin Warsh, no presentó sus pronósticos, coherente con su negativa a ofrecer orientaciones futuras o estimaciones sobre la trayectoria de los tipos de interés.
La Reserva Federal (Fed) mantuvo una larga pausa sin subir los tipos desde el 26 de julio de 2023. entonces, se realizaron seis cortes en el indicador: uno de 50 puntos básicos y cinco de 25 puntos básicos hasta llegar al nivel en el que se mantuvo congelado durante la mayor parte de 2026.