Comercio en Colombia mantuvo su crecimiento en julio mientras la industria manufacturera profundizó su caída

En julio de 2025, las ventas reales del comercio minorista registraron un incremento anual del 5,3 % en comparación con el mismo mes en 2025. En contraposición, la producción real de la industria manufacturera sufrió una contracción del -2,3 % en el mismo periodo.
El reporte oficial del DANE refleja dos realidades opuestas en la economía colombiana: el sector minorista mantuvo un comportamiento positivo, en tanto que la producción industrial cayó de manera moderada.
Vehículos y tecnología lideraron la dinámica del comercio
El alza del comercio al por menor estuvo impulsada principalmente por el sector automotor y los artículos para el hogar. En total, 14 líneas de mercancías reportaron incrementos en sus ventas reales y 5 mostraron cifras negativas.
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Las mayores contribuciones al desempeño positivo provienen de los vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares, cuyas ventas reales subieron un 21,8 % (contribución de 2,4 pp). Así mismo, otros vehículos automotores y motocicletas crecieron un 10,8 % (contribución de 1,1 pp).
En el lado opuesto, los sectores que restaron mayor dinamismo al comercio minorista fueron combustibles para vehículos automotores, con un retroceso de -3,6 % (restó 0,6 pp), y las prendas de vestir y textiles, con una caída de -3 % (restó 0,1 pp).
De hecho, al excluir del cálculo la venta de combustibles, la expansión real del comercio minorista ascendió al 7,3 %.
La producción manufacturera retrocedió
La actividad fabril experimentó un periodo de desaceleración. De las 39 clases industriales analizadas por la encuesta del DANE, 27 registraron descensos en su producción real, sumando un impacto negativo de 3,9 puntos porcentuales. Los 12 subsectores restantes reportaron variaciones positivas que agregaron 1,6 puntos porcentuales.
Los sectores que generaron la mayor presión a la baja en la producción industrial fueron confección de prendas de vestir variación anual del -14,1 % (restó 0,6 pp) y procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, que cayó un -8,1 % (restó 0,4 pp).
Por otra parte, los subsectores con los mejores aportes positivos a la producción fueron la fabricación de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador, con un crecimiento real del 8,8 % (aportó 0,5 pp), y la elaboración de bebidas, que se expandió un 2,3 % (aportó 0,3 pp).
En los agregados del sector fabril, el deterioro de julio se reflejó de igual manera en las ventas reales industriales, con una caída de -1,8 %, y en el personal ocupado, que retrocedió un -1,4 % frente a julio de 2025.
Balance en año corrido y últimos doce meses
En el periodo acumulado entre enero y julio de 2026, ambos sectores sostienen terreno positivo en sus indicadores de volumen. Las ventas del comercio minorista y vehículos registran un crecimiento del 11,4 % frente a los primeros siete meses de 2025. Por su parte, la producción real manufacturera muestra un incremento del 1 % en el año corrido.
Al observar la ventana de doce meses (agosto de 2025 a julio de 2026), las ventas minoristas acumulan un crecimiento del 11,2 %, mientras que la producción de la industria mantiene un saldo positivo del 1,3 %.
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