Iván Duque asumirá liderazgo en panel de la Cámara de Comercio Internacional

El expresidente de Colombia Iván Duque fue nombrado presidente del Grupo Asesor del Panel de Expertos Técnicos (TEP) sobre Contabilidad del Carbono, una iniciativa de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y Carbon Measures.
El panel reúne a reconocidos expertos del ámbito académico, la contabilidad financiera, la industria y la sociedad civil.
La primera tarea que tendrá el expresidente será desarrollar un marco de contabilidad de carbono aplicable a nivel mundial, aprovechando los avances ya logrados y la experiencia práctica de los profesionales que realizan este trabajo a diario.
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En ese sentido, el Grupo Asesor presidido por el expresidente de Colombia, Iván Duque, brindará asesoramiento y diferentes perspectivas externas, reuniendo a líderes de diversos sectores para aportar información estratégica y ayudar a garantizar la relevancia empresarial y la aplicabilidad en el mundo real.
En los próximos meses se anunciarán los miembros adicionales del Grupo Asesor.
«El nombramiento del presidente Duque supone un paso importante para esta iniciativa. Su liderazgo y experiencia nos ayudarán a fomentar la participación de los principales grupos de interés, impulsando así un debate más amplio sobre la utilidad potencial de un régimen de contabilidad de carbono a nivel de producto que sea coherente a nivel mundial», declaró Andrew Wilson, secretario general adjunto de la CCI.
Como presidente, Duque también deberá contribuir a fortalecer la colaboración con líderes empresariales, legisladores y profesionales. Así como fomentar el diálogo técnico, la escucha activa y la creación conjunta en torno a los requisitos prácticos para la implementación.
Cebe mencionar que, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) representa institucionalmente a más de 45 millones de empresas en más de 170 países y Carbon Measures es una coalición global de empresas líderes comprometidas con el desarrollo de un marco de contabilidad de carbono basado en registros que proporciona datos precisos, verificables y oportunos a nivel de empresa y producto.
Así las cosas, el nombramiento de Iván Duque es relevante porque lo ubica en una iniciativa internacional que busca definir un marco global para medir y reportar las emisiones de carbono y al mismo tiempo conectar ese trabajo con gobiernos, empresas y otros actores.