GeoPark va por más fracking en Vaca Muerta tras lograr mayor puntaje en nueva ronda

GeoPark avanza en su apuesta por ampliar las operaciones de fracking en Vaca Muerta, Argentina, luego de obtener el mayor puntaje provisional en la oferta presentada por el área Corralera Noreste, dentro de la Ronda 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén.
La compañía informó que, de acuerdo con la comunicación realizada el 16 de septiembre por Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), su propuesta obtuvo el mayor puntaje provisional entre las ofertas habilitadas para esta área de la provincia de Neuquén.
El proceso comenzó el pasado 19 de agosto con la apertura del Sobre “A”, en el que los participantes presentaron sus antecedentes técnicos, financieros y demás requisitos. Luego de esta evaluación, GeoPark quedó habilitada para continuar en la ronda.
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El 16 de septiembre se abrió el Sobre “B”, correspondiente a las propuestas económicas. Tras esta etapa, la oferta de GeoPark alcanzó el mayor puntaje provisional para el área Corralera Noreste.
Sin embargo, este resultado todavía no representa una adjudicación definitiva. GyP deberá realizar ahora un análisis integral de las propuestas y elaborar el informe de preadjudicación, que será presentado al Directorio de la compañía para su decisión final.
Si el Directorio de GyP aprueba la adjudicación a GeoPark, la compañía podrá avanzar en las respectivas etapas contractuales y administrativas para iniciar las actividades en el área.
GeoPark ya produce en Vaca Muerta miles de barriles
La eventual adjudicación permitiría a GeoPark ampliar su presencia en Vaca Muerta, una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo y pieza central de la estrategia argentina para incrementar su producción de petróleo y gas.
Actualmente, GeoPark ya produce más de 4.000 barriles de petróleo por día mediante operaciones de fracking en Vaca Muerta, por lo que la nueva área representaría una oportunidad para aumentar su actividad en esta cuenca.
GeoPark aclaró que el resultado de la Ronda 1/2026 conocido hasta ahora es provisional y que comunicará cualquier decisión relevante una vez finalicen las diferentes etapas del proceso de adjudicación.
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