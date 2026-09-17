Lulo Bank entra de lleno en la banca empresarial: ofrecerá factoring y más servicios corporativos

Lulo Bank, el primer banco digital de Colombia y parte del Grupo Gilinski, consolidó una de sus apuestas para su crecimiento, con el lanzamiento de su servicio especializado para empresas.
Se trata de Lulo Empresas, una plataforma que ofrece pagos, recaudos, tesorería, nómina, integraciones tecnológicas y financiación para compañías. La operación ya está en marcha y suma 194 empresas vinculadas y 119 cuentas empresariales abiertas.
El nuevo frente de negocio registra además $25.700 millones en saldos administrados y más de $500.000 millones movilizados a través de las cuentas empresariales.
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En relación con la financiación para compañías, Lulo Bank ha desembolsado cerca de $100.000 millones durante 2026 entre soluciones de capital de trabajo y factoring.
Según explicó el neobanco, este servicio funciona a través de un HUB Empresarial web y busca trasladar al segmento corporativo el modelo digital que Lulo Bank desarrolló para sus clientes personas.
Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, explicó que “la banca empresarial sigue teniendo procesos que ya desaparecieron de la experiencia de una persona, y el reto no es trasladar esos mismos trámites de una oficina a una pantalla, sino construir la experiencia desde cero en digital”.
Así es la banca empresarial de Lulo Bank; factoring toma fuerza
La apertura de las cuentas empresariales se realiza de manera digital, sin firma física, mensajeros, huellero o impresora y se valida en minutos. Actualmente 85 % de las cuentas empresariales se abren dentro de ese rango.
La oferta también incluye pagarés desmaterializados, pago automatizado de nómina, administración de saldos operacionales e integraciones vía Host to Host, que conectan los sistemas de las compañías con el banco y eliminan la doble digitación.
Otro de los componentes de la nueva oferta es el factoring 100 % digital, mediante el cual las empresas pueden anticipar el pago de sus facturas y obtener liquidez antes de la fecha acordada con sus clientes.
La herramienta se incorpora al mismo entorno desde el que las compañías administran sus operaciones bancarias.
Lulo Bank señaló que la Ley de Plazos Justos establece un plazo máximo de 45 días calendario para determinadas operaciones mercantiles, con las excepciones previstas en la norma. Sin embargo, en la práctica muchas empresas continúan negociando pagos de hasta 90 días.
Ese periodo puede mantener recursos pendientes de cobro y presionar el capital de trabajo de los proveedores.
El tamaño del mercado también aparece reflejado en las facturas electrónicas registradas en RADIAN. Al 31 de julio de 2026 había 540.692 facturas inscritas por $15,3 billones.
La entidad indicó que más de $100.000 millones ya fueron desembolsados entre las soluciones de capital de trabajo y factoring durante 2026.
Héctor Martínez, vicepresidente de Banca Empresas de Lulo Bank, señaló que la intención es integrar la financiación con la gestión cotidiana de la operación bancaria.
Además de financiación, Lulo Empresas incorpora herramientas para la operación diaria de las compañías. Entre ellas está el control dual, que permite que una persona cree un pago y otra lo apruebe, junto con mecanismos de trazabilidad para consultar el detalle de las operaciones.
En materia de costos, Lulo Bank informó que las transferencias y pagos de nómina tienen un precio de $950 en su plataforma, frente a costos de entre $3.000 y $5.000 que, según la entidad, puede asumir una pyme por este tipo de operaciones. Durante 2026 ya se han realizado más de 6.000 transferencias desde las cuentas empresariales.