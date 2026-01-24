Entrevista | Lulo Bank logrará punto de equilibrio en 2026: proyecta entrar a segmentos empresariales

En marzo de 2025, Ignacio Giarldo asumió como CEO de Lulo Bank, el primer banco 100 % digital con licencia bancaria en Colombia, de la familia Gilinski. En este tiempo, ha logrado consolidarse como una de las marcas más relevantes del ecosistema financiero.
En diálogo con Valora Analitik, Giraldo reveló el balance a casi un año de asumir el liderazgo del neobanco, con crecimiento notables en créditos, así como en su fintech Lulo X, que permite comprar dólares digitales. Además, reveló algunos detalles de su estrategia para 2026, que incluye lograr rentabilidades, una vez consolidadas sus inversiones.
¿Cómo terminó el 2025 para Lulo Bank?
Vamos demasiado bien. Cuando comenzamos a analizar todos los retos y metas que nos pusimos para el año 2025, las cumplimos todas y cada una de ellas.
Pasamos el billón de pesos en captación, llegamos casi a 600.000 millones en colocación. Lanzamos tarjetas de crédito con más de 20.000 tarjetas activas y en Lulo X tenemos activos bajo administración cercanos a los US$6 millones.
Tenemos productos nuevos, anuncios de mercado y muchas cosas que están pasando detrás del escenario.
¿Cómo perciben hoy el sistema financiero?
De una forma absolutamente optimista y creo que es maravilloso, más allá de Lulo, para el país. Colombia necesita un sistema financiero más competido para que haya más generación de valor. Cuando hay competencia, hay valor.
En Lulo lo vemos así. Nos gusta pensar que generamos mucho valor lanzando el segmento Lulo Pro para la cuenta de nómina y la cuenta principal de los colombianos. Los clientes vienen y estamos creciendo de forma realmente material en ese segmento, y eso es maravilloso.
¿Qué elementos vienen para dinamizar la competencia?
Vienen varios elementos importantes. Bre-B no llegó como todos lo hubiésemos querido, pero llegó. Ya tenemos un sistema que en diciembre registró más de 110 millones de transacciones, muy inferior a lo que debió ser, pero viene avanzando. Este año seguramente va a evolucionar con uno o dos casos de uso.
Acabamos de habilitar el pago con códigos QR desde nuestra app y probablemente comenzaremos a involucrar nuevos agentes como empresas y gobierno.
Vemos también el avance de finanzas abiertas, que idealmente este año tiene que pasar, y ojalá un poco más de regulación en temas de cripto. Tenemos una ilusión muy grande de que Colombia siga evolucionando, porque es apertura de valor para los colombianos.
¿Cómo les ha ido con Lulo Pro?
En Colombia hemos visto la cuenta de nómina como un lugar donde nos toca poner la cuenta porque el empleador lo dice, pero la cuenta de nómina es la protagonista de esta conversación.
Es donde recibo mi dinero y donde se define qué interacción tengo con el banco. Que me dé intereses desde el día uno, que elimine comisiones obsoletas, que me permita interés compuesto y acceso a crédito a muy buena tasa. Eso es Lulo Pro, venimos creciendo de forma muy agresiva y este año aceleraremos aún más.
¿Cuántos usuarios tienen actualmente?
En total estamos por encima de 600.000 usuarios.
¿Cómo se distribuyen esos usuarios entre los productos?
Hay muchos cruces. En Lulo Pro estamos sumando alrededor de 6.000 usuarios nuevos por mes. Más allá del crecimiento neto, lo importante es el comportamiento de esos usuarios: tienen más saldos con nosotros, usan la tarjeta de crédito con mayor frecuencia, y toman créditos con más frecuencia porque acceden a mejores tasas.
También usan la tarjeta débito de Lulo X para compras internacionales y para vivir en dólares. Los números vienen bien, pero más allá de eso, el valor que reciben los clientes es muy completo y los indicadores están acompañando ese proceso.
¿Cómo va el camino para llegar a punto de equilibrio?
Va muy bien. En 2026, sin lugar a duda, lo lograremos. Lulo estaba en una primera etapa de crecimiento e inversión, con nuevos productos, inversión en tecnología, servicio y marketing. Era natural que el balance reflejara ese proceso.
Hoy, cuando ven los números, no los que digo yo, sino los que publica la Superintendencia, se observa que venimos mejorando mes a mes y cumpliendo los presupuestos.
En 2026 llegaremos al equilibrio y comenzaremos a generar valor positivo, con muchas sorpresas adicionales.
¿Qué lanzamientos vienen?
Es temprano para contarlo todo, pero cuando uno habla de principalidad también hay cosas que hacen falta, como seguros, o no solo atender personas naturales. Sin duda tenemos una ambición muy grande de seguir siendo protagonistas de la transformación del sistema financiero en Colombia.
¿Cómo ven el 2026 desde el banco?
Soy optimista. Un año de elecciones siempre tiene complejidades e incertidumbre natural, pero desde Lulo lo vemos con ganas. Colombia viene por un camino muy bueno.
Probablemente habrá algunos ajustes en tasas de interés, porque la inflación estuvo un poco por encima de lo esperado, pero hay que estar por encima de eso.
Colombia es un país con muchísimas oportunidades. Vemos un dólar que invita a la inversión y creemos que hay que pararse del lado del optimismo, mantenerse ajenos al conflicto de opiniones y seguir construyendo un país maravilloso. Desde ahí estamos parados.