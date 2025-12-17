Lulo habilita nueva función en alianza con GNB Sudameris que beneficiará a usuarios: ¿De qué se trata?

Lulo anunció que habilitó un nuevo canal para que sus usuarios puedan realizar abonos en efectivo a sus cuentas a través de las oficinas GNB Sudameris, en una red que ya está operando al 100%.
“Sabemos que el efectivo sigue siendo parte del día a día de muchos colombianos. Con este convenio buscamos ofrecer una opción segura y sencilla para que las personas puedan recargar su cuenta Lulo sin depender de terceros y sin perder tiempo”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.
La habilitación de este canal se sustenta en la infraestructura nacional del banco GNB Sudameris, cuya red de oficinas ofrece presencia en los principales centros urbanos del país. Con puntos de atención en Bogotá, Medellín, Cali y diversas ciudades intermedias como Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pasto, el convenio permite que una parte importante de los usuarios de Lulo puedan acceder a una alternativa física cuando requieran llevar su efectivo a sus cuentas.
La red de oficinas habilitadas ya se encuentra operativa, y cada punto contará con señalización interna para identificar el servicio de recaudo disponible para los usuarios del banco.
“Este es un paso dentro de una estrategia más amplia que busca ofrecer más alternativas para quienes necesitan mover efectivo, sin perder la simplicidad de un banco totalmente digital”, añadió Giraldo.
¿Cómo funciona?
Los clientes pueden acercarse a cualquier oficina del banco GNB Sudameris e indicar que desean realizar una consignación a una cuenta Lulo.
Para completar la operación se necesita entregar tres datos:
- Código de convenio: 286.
- Número de cuenta Lulo (Siempre lo encontrará disponible en su App).
- Número de identificación del titular.
Ente tanto, los fondos consignados se verán reflejados y disponibles en la cuenta del usuario al día hábil siguiente. Este ciclo implica que cualquier movimiento realizado en horas de la tarde o durante el fin de semana (como un viernes), verá su abono consolidado en el balance de la cuenta únicamente hasta la apertura del siguiente día bancario, típicamente el lunes.
Asimismo, este convenio no habilita retiros en oficinas GNB. Los retiros continúan operando como siempre, a través de la red nacional de cajeros Servibanca, disponible en todo el país.