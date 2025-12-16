Ranking de bancos en Colombia: Scotiabank Colpatria entró al grupo de las entidades con ganancias

A octubre de 2025, no solo la mayoría de los bancos que prestan servicios en Colombia cerraron el periodo con utilidades, sino que Scotiabank Colpatria logró revertir sus pérdidas acumuladas y sumarse al grupo de las ganancias.
Según el ranking que elabora cada mes Valora Analitik con los datos de la Superintendencia Financiera, con corte al décimo mes del año el panorama es mayoritariamente positivo, pues de los 29 bancos que reportan a la entidad, 25 llegaron al final del ejercicio con resultados positivos y solo 4 cerraron en rojo.
El líder del sector sigue siendo Bancolombia que, con un crecimiento del 14,6 % anual, mostró $5,3 billones en ganancias. A este le siguen, como es costumbre, Davivienda con $1,3 billones (+139 %) y el Banco de Bogotá, con $1,1 billones (15,7 %).
Sin embargo, 13 bancos exhibieron variaciones superiores al 100 % con corte a octubre, liderados por Finandina (+308 %) y Mibanco (+321 %), que acumulan utilidades de $18.508 millones y $47.461 millones, respectivamente.
También destacan los casos de ocho entidades financieras que el año pasado cerraron su ejercicio con pérdidas y hoy ya pueden mostrar ganancias: Banco Popular, Bancamía, Banco W, Mibanco, Banco Contactar, BBVA Colombia, Banco Falabella y Scotiabank Colpatria.
Particularmente, Scotiabank Colpatria reportó ganancias por primera vez en lo corrido del año, con $11.194 millones, cuando 12 meses atrás su balance era de -$154.680 millones, una diferencia del 107 %.
Además, el único banco público nacional, el Banco Agrario, logró ganancias de $540.422 millones, un 63,1 % más que un año atrás ($331.445 millones); también fue 13,3 % superior a la del mes inmediatamente anterior ($477.089 millones).
En contraste, cuatro entidades financieras llegaron al décimo mes del año dando pérdidas: Banco Pichincha con $135.801 millones (34 % menores a las de 2024), AV Villas con $54.405 millones (logró bajarlas un 49 %), Lulo Bank con $44.677 millones (se redujeron 30 % en 12 meses) y Bancoomeva con $11.873 millones (-43 %).
Corporaciones financieras en terreno mixto
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, cuatro de las seis corporaciones financieras que operan en Colombia mantuvieron sus ganancias a octubre de 2025.
El grupo estuvo encabezado por la Corporación Financiera GNB Sudameris, con un beneficio de $1,4 billones que es 4,5 veces más alto que el reportado 12 meses atrás ($325.834 millones), seguido de Corficolombiana, con $410.084 millones en utilidades y un incremento del 44 % anual.
Por otro lado, Banca de Inversión Bancolombia, cerró el ejercicio con $103.633 millones, superando el déficit de $233.546 millones del periodo previo, mientras que BNP Paribas llegó a $25.972 millones, un 9 % menos que 12 meses antes ($28.581 millones).
El balance cierra con Credicorp Capital y Davivienda, que se mantuvieron como las únicas corporaciones financieras con saldos negativos, reportando pérdidas de $6.367 millones y $20.468 millones, respectivamente.
