Sistema financiero generó $104 billones en rendimientos para sus clientes en Colombia a octubre

El sistema financiero colombiano aceleró su ritmo de crecimiento. Según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera, las utilidades del sector, incluyendo los rendimientos de las entidades con activos de terceros, alcanzaron los $127,6 billones a octubre de 2025.
Esta cifra 32,6 % superior a los $96,2 billones reportados en el mismo periodo de 2024 y se posiciona como la tercera variación más alta del año, después del 40 % con corte a julio y el 72 % reportado a abril.
Mientras las entidades financieras como tal ganaron $23 billones en el periodo mencionado (+32 %), los rendimientos de los recursos de terceros administrados por la industria permitieron utilidades por $104,5 billones (+32,2 %).
Aquí destacan particularmente las utilidades que dejaron los fondos de pensiones y cesantías, que superan los $66,9 billones, y los fondos en manos de sociedades fiduciarias, con más de $29,4 billones.
El resultado de octubre consolida la tendencia de recuperación de la industria, a pesar de que, al observar los últimos 12 meses, las utilidades son 6,5 % menores a las del periodo anterior, con $136,9 billones acumulados.
Instituciones de crédito lideran el repunte
Los establecimientos de crédito continúan siendo el motor principal del crecimiento del sistema financiero. A octubre, este segmento registró utilidades por $12,9 billones, un salto del 86 % comparado con los $6,9 billones del año anterior.
Dentro de este grupo, los bancos acumularon ganancias por $10,9 billones, casi 60 % más frente a los $6,8 billones de 2024, mientras que las corporaciones financieras cerraron con un balance de $2 billones, esto es 5,4 veces más que los $369.183 millones del periodo anterior.
Por su parte, las compañías de financiamiento, aunque siguen en terreno negativo, redujeron sus pérdidas un 60 % a $135.649 millones, una mejora frente a los -$343.873 millones del año pasado.
Comportamiento de otros sectores
El informe de la SuperFinanciera detalla que la mayoría de las industrias supervisadas mantienen saldos positivos.
Las aseguradoras, que se posicionan como el segundo renglón con mayores utilidades después de los establecimientos de crédito, sumaron $3,7 billones a octubre de 2025, un crecimiento del 3,8 % anual. A estas les siguen las instituciones Oficiales Especiales o bancos de segundo piso (como Bancóldex y Finagro), que ganaron $3 billones; sin embargo, esta cifra es menor en 18,2 % a la del mismo mes en 2024.
También destacaron las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), con una variación superior al 540 %. Mientras que el año pasado registraban pérdidas recurrentes, a octubre sus utilidades superaban los $5.028 millones.
En contraste, el sector de pensiones mostró un comportamiento mixto. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ganaron $1,2 billones (un aumento del 8,8 %), mientras que el portafolio de Colpensiones (Régimen de Prima Media) cerró con $519.615 millones y una caída del 1,7 % anual.
Del mismo modo, los proveedores de infraestructura (bolsas y depósitos de valores) reportaron utilidades por $440.930 millones, lo que representa una disminución del 6,3 % frente a los $470.526 millones de octubre de 2024.
Por último, las sociedades fiduciarias alcanzaron utilidades por $783.140 millones (+5,9 %) y los intermediarios de valores, incluyendo comisionistas de bolsa, reportaron ganancias de $298.342 millones (+17,3 %).
En los 10 primeros meses del año, los activos totales del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron los $3.503,1 billones, lo que equivale al 192,1 % del PIB.
De este gran total, el 46,3 % ($1.621,7 billones) corresponde a recursos propios de las entidades y el 53,7 % restante pertenece a recursos de terceros en administración o custodia.
La cartera de crédito bruta se situó en $745,4 billones y el indicador de profundización se situó en 40,9 % del PIB. Luego de más de 2 años con variaciones reales anuales negativas, la cartera registró por sexto mes consecutivo una variación real anual positiva en octubre de 1,1 % en el saldo bruto.
