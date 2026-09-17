Así se repartiría la inversión pública en las regiones de Colombia en 2027: estos megaproyectos serían financiados

Tras la aprobación en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República del monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, la discusión presupuestal entra en su fase decisiva: el debate sectorial y la distribución territorial de los recursos.
Del techo presupuestal global, el Gobierno y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han fijado el componente de inversión pública del próximo año en $86,9 billones.
De este monto total, $63,8 billones (73,4 %) corresponden a recursos estrictamente regionalizados, mientras que $21,9 billones (25,2 %) se clasifican como de ámbito nacional y $1,2 billones (1,4 %) permanecen bajo la categoría de recursos por regionalizar, de acuerdo con un documento del DNP conocido por Valora Analitik y disponible al final de este texto.
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La entidad precisó que los montos presentados ante el Congreso son de carácter preliminar e indicativo y que su conservación o modificación dependerá directamente de la ejecución presupuestal que realicen los ministerios y departamentos administrativos en las regiones.
Conforme a la caracterización geográfica del DNP, la región Andina concentra la mayor parte de los recursos territorializados con $22,27 billones, equivalentes al 25,6 % del total de la inversión, seguida de la región Caribe, con $15,79 billones que representan el 18,2 % del presupuesto de este renglón.
En tercer lugar, la región Pacífico recibirá $10,79 billones, lo que corresponde al 12,4 %, mientras que la región Amazonía cuenta con una asignación de $2,92 billones, equivalente al 3,4 % y la región Orinoquía registrará recursos por $2,75 billones, que representan el 3,2 %.
Finalmente, a San Andrés y Providencia se le asignaron $309.559 millones, que equivalen al 0,4 % del total, mientras que solo Bogotá captará de manera independiente $8,98 billones, abarcando el 10,3 % de la inversión.
Ranking territorial de inversión
En la distribución por entidades territoriales, Bogotá D.C. se quedará con $8,98 billones (10,3 %), los cuales se invertirán en su mayoría en los sectores de trabajo (36,9 %), hacienda (24,6 %), e inclusión social y reconciliación (17,5 %).
En la lista del DNP destacan proyectos como la cofinanciación de tramos del Metro de Bogotá y flota eléctrica Bogotá-Soacha, la construcción de la Troncal Calle 13 del sistema TransMilenio, la cofinanciación del Tren de Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá y la atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado.
El departamento con mayor asignación será Antioquia, que recibirá $6,38 billones (7,3 %). En su caso los sectores dominantes serán transporte (40,5 %) e inclusión social y reconciliación (26,9 %). En este caso, se priorizaron proyectos de infraestructura vial y conectividad, como el mejoramiento de la concesión Autopista al Mar (corredor del túnel del Toyo) y del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná mediante una APP.
Por su parte, el Valle del Cauca se quedaría con $4,20 billones (4,8 %) destinados en su mayoría a inclusión social y reconciliación (33,7 %) y transporte (28,6 %), específicamente por cuenta de programas para la población en situación de vulnerabilidad y el desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, además del mantenimiento de vías primarias como Mulaló-Loboguerrero y Buenaventura – Loboguerrero – Buga.
En tercer lugar, está Cundinamarca, con $3,39 billones (3,9 %) que se quedarían principalmente en los sectores de hacienda (30 %), transporte (24,9 %) e inclusión social y reconciliación (20,3 %). Y es que Hacienda tiene a cargo la implantación del Regiotram de Occidente entre Bogotá y Facatativá, el cual se suma a la rehabilitación de la Perimetral Cundinamarca, además de los subsidios de asistencia social a la población vulnerable.
A este le sigue el departamento de Bolívar, con un presupuesto de inversión de $2,84 billones (3,3 %) concentrado principalmente en inclusión social y reconciliación para el desarrollo integral de la primera infancia a la juventud (39,1 %), transporte (26 %) debido a la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, y el sector de minas y energía (13,5 %) por cuenta de la implementación de soluciones de generación fotovoltaica en estratos 1, 2 y 3 (Colombia Solar).
En contraste, los departamentos de Vaupés ($190.825 millones) y Guainía ($210.097 millones) solo tendrían una participación del 0,2 % en los recursos de inversión. En ambos casos la mayor participación se la llevará el sector de educación en zona rural, también destacan los recursos para transporte, trabajo y para inclusión social y reconciliación.
El DNP explicó que la programación está sujeta a rigideces fiscales y a la necesidad de respaldar compromisos obligatorios e inflexibles. Esto incluye la atención del servicio de la deuda ($155,4 billones), pasivos pensionales, financiamiento del sistema de salud, emergencias económicas, vigencias futuras, rentas de destinación específica y programas de transferencias indexados para población vulnerable.
Aun así, la entidad señaló que la distribución del presupuesto se rige por el propósito de cerrar las brechas socioeconómicas territoriales y sociales con los grupos marginados. También destacó el efecto multiplicador de la inversión y su intención de priorizar el gasto en capital físico y humano con capacidad de impulsar el Producto Interno Bruto (PIB), fortalecer el tejido empresarial y expandir la base del recaudo tributario.
Documento del DNP disponible aquí
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