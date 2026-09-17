Gobierno anuncia cambio clave sobre pago de importante subsidio en Colombia

Prosperidad Social dio a conocer que el programa Colombia Mayor tendrá una importante modificación en el pago correspondiente al séptimo ciclo de transferencias de este subsidio en Colombia.
La entidad señaló que el plazo para entregar la transferencia monetaria de Colombia Mayor se amplió hasta el 20 de septiembre, con el fin de que las personas beneficiarias que aún no la han cobrado no pierdan la oportunidad de recibir el dinero.
Las personas que tengan pendiente el cobro de este subsidio en Colombia podrán acercarse a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en sus municipios para recibir la transferencia correspondiente a este ciclo.
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“Hasta este domingo 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya recibió los recursos. 241.830 adultos mayores aún pueden reclamarlos”, indicó Prosperidad Social.
¿Cuánta plata se entrega por este importante subsidio en Colombia?
Prosperidad Social programó la transferencia monetaria para 2.788.074 personas mayores, con una inversión de $639.643 millones.
Sandra Suárez Pérez, directora de la entidad, destacó la importancia de ampliar el plazo para facilitar el acceso de las personas mayores a los recursos.
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“Buscamos que ninguna persona mayor con derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla. Invitamos a quienes aún no han realizado el cobro a acercarse a los puntos autorizados y hacerlo directamente, sin intermediarios, a través de los canales establecidos por Prosperidad Social”, explicó la funcionaria.