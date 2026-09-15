Empresas en Colombia tendrán beneficio del 70 % en recibo de la luz con programa gratuito

El nuevo programa transitorio de ahorro de energía que comenzó a regir el 1 de septiembre de 2026 abrió un escenario de mayor control sobre el consumo de electricidad de hogares, comercios y empresas en Colombia. Ante esta medida, la compañía Vértebra desarrolló una herramienta para que las organizaciones puedan anticiparse a eventuales incrementos en sus facturas.
La iniciativa está relacionada con la Resolución 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la cual se estableció un esquema temporal de seis meses orientado a reducir el consumo eléctrico y contribuir a la protección de los embalses frente al riesgo asociado con el Fenómeno de El Niño.
¿Cómo funcionará el nuevo esquema de consumo?
La regulación determina una meta individual para cada usuario, calculada con base en el consumo de electricidad registrado durante los 12 meses anteriores.
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Las empresas que superen en más de 10 % el consumo de referencia deberán asumir un recargo equivalente al 70 % sobre la energía consumida por encima del límite establecido. Por el contrario, quienes reduzcan su consumo en más de 10 % podrán obtener un saldo a favor al finalizar el periodo de aplicación.
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Vértebra pondrá a disposición de las empresas una plataforma para consultar el comportamiento de su consumo, identificar la cercanía con la meta asignada y recibir alertas que permitan implementar medidas de ahorro antes de superar el límite.
“Esta es la ventana que tienen las empresas para conocer su meta, medir su consumo y hacer ajustes antes de que los cobros sean efectivos”, explicó Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra.
El primer ciclo de facturación tendrá carácter pedagógico, por lo que no se cobrarán recargos, aunque los ahorros registrados durante ese periodo sí serán contabilizados.
La herramienta será presentada el 30 de septiembre, a las 3:00 p. m., en el Hotel Dann Carlton de Bogotá. La convocatoria está dirigida a responsables financieros, operativos y de energía, así como a gerentes generales.
Además, las empresas que todavía no sean clientes de Vértebra podrán utilizar la plataforma sin costo durante los seis meses de vigencia del programa.