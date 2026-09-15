Más allá de la sala de reuniones: así busca The Brown transformar la experiencia corporativa

Las reuniones corporativas ya no tienen que limitarse a un salón, una agenda de trabajo y unas horas de encuentro.
Para empresas que buscan combinar productividad, espacios de integración y experiencias diferentes, los destinos por fuera de las grandes ciudades empiezan a ganar espacio en la planeación de convenciones, viajes de incentivos y encuentros empresariales. Ahí es donde entra Guatapé como un escenario que permite cambiar el contexto, pero sin alejarse demasiado de la ciudad para facilitar la logística del viaje.
A cerca de dos horas de Medellín y a una hora del Aeropuerto Internacional José María Córdova, el hotel The Brown reúne en un mismo destino espacios para reuniones y convenciones, alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades al aire libre.
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Lo que hace diferente a este alojamiento no solo se limita a la ventaja en términos de desplazamiento para las empresas, sino que se extiende a la posibilidad de construir agendas más completas, en las que las jornadas de trabajo pueden complementarse con una experiencia culinaria, actividades junto al agua, espacios de bienestar o encuentros sociales.
En lo que se refiere a capacidad, The Brown puede recibir desde una reunión ejecutiva de 10 personas hasta encuentros de varios cientos de asistentes. En este último caso, por ejemplo, el lugar cuenta con un centro de convenciones de gran formato con cabida para 340 personas. También dispone de una sala de prensa con aforo para 60 personas, pensada para reuniones, presentaciones privadas y encuentros estratégicos.
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Para salir de la rutina
La oferta también permite incorporar momentos más pausados a la agenda.
En ese sentido, los asistentes podrán encontrar un jardín botánico, con capacidad para hasta 480 personas. Un espacio que integra el paisaje a cenas, celebraciones empresariales, lanzamientos y eventos.
A eso se suma Praia, una playa privada frente al agua que ofrece un escenario menos convencional para encuentros corporativos, actividades de integración y momentos al aire libre.
Por su parte, espacios gastronómicos como Pismo y la cava de vinos pueden convertirse en escenarios para cenas privadas, degustaciones o encuentros más pequeños, mientras que las zonas de bienestar y las actividades junto al agua abren la posibilidad de combinar los compromisos laborales con espacios de desconexión.
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