Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzan tarjeta que convierte compras en beneficios para vuelos, hoteles y otras experiencias

Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzaron una nueva tarjeta de crédito que convierte las compras del día a día en nuevas posibilidades para viajar.
A detalle, los tarjetahabientes podrán acumular Puntos Pasaporte en cualquier comercio y utilizarlos en la plataforma de Despegar para acceder a una amplia oferta que incluye vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de vehículos, asistencias, experiencias y otros servicios turísticos.
Para los interesados, la tarjeta está disponible en cuatro categorías de la franquicia Mastercard: Clásica, Gold, Platinum y Black, asignadas según el perfil crediticio de cada cliente.
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En todas estas, los puntos se acumulan con cualquier compra, desde un punto por cada dólar según la categoría, y pueden redimirse en Despegar para acceder a distintos componentes del viaje.
Adicional a eso, todas las tarjetas entregan un bono de bienvenida en Puntos Pasaporte, con un rango de entre 2.000 y 6.500 puntos, bonos adicionales por cumplir metas de compra durante el primer trimestre y seis meses de exoneración de la cuota de manejo desde la activación.
“Este lanzamiento marca un nuevo capítulo para Despegar en Colombia y refleja hacia dónde estamos llevando nuestro ecosistema en América Latina: conectar cada vez más actores, servicios y tecnologías para hacer que viajar sea más accesible y relevante en la vida cotidiana”, aseguró Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia.
Los tarjetahabientes también podrán disfrutar de beneficios que complementan distintos momentos de su experiencia. A diferencia de esquemas de recompensas tradicionales asociados a los viajes, los Puntos Pasaporte ofrecen mayor versatilidad al poder redimirse en vuelos, alojamientos, y otros servicios turísticos dentro de Despegar.
La propuesta incluye la categoría Explorador de Pasaporte Despegar, 15 % de descuento en hoteles y experiencias, seguro de asistencias del Grupo MOK para viajes, hogar y vehículo; y beneficios propios de Mastercard, como protección de compras y asistencia al viajero.
Además, las tarjetas Platinum y Black ofrecen acceso a salas VIP en aeropuertos a través de Mastercard Airport Experiences, con cinco ingresos para tarjetahabientes Platinum —el mayor número de accesos de su categoría en Colombia— y 10 para tarjetahabientes Black.
Para Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, “nuestra relación con nuestros clientes se enfoca en acompañarlos en su día a día y ayudarles a cumplir sus metas con mayor facilidad. Esta alianza es un ejemplo de hacia dónde va la banca: integrarnos con quienes son expertos en su categoría y, al mismo tiempo nos consolida como una entidad líder en el segmento de viajes en Colombia al contar con productos especializados en este sector”.
Finalmente, María Carolina Hudson, vicepresidente Comercial de Mastercard, destacó: “En Mastercard trabajamos continuamente para desarrollar soluciones que aporten valor tangible al día a día de las personas. Los estudios de tendencias de viaje de Mastercard muestran que hoy viajar va mucho más allá de elegir un destino: las pasiones y los viajes con propósito tienen un papel cada vez más relevante”.
Así las cosas, los interesados podrán solicitarla a través de la página web del Banco de Bogotá, en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional o desde el sitio web de Despegar. La aprobación y la categoría asignada estarán sujetas al estudio de crédito realizado por el banco.