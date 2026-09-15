Gobierno De la Espriella anuncia radical recorte al 4x1.000: así será el cambio

El gobierno De la Espriella alista una serie de medidas tributarias y, entre los cambios previstos, está lo que pueda ocurrir con el 4×1.000 en Colombia, que sigue siendo uno de los impuestos con más detractores, incluso entre los bancos y el Gobierno.
Aunque no se ha podido eliminar el cobro de este gravamen, el ministro de Hacienda, Mauricio Gómez, aseguró que se revisará una serie de medidas para seguir simplificando el sistema tributario nacional.
Según el gobierno De la Espriella, el 4×1.000 debe comenzar a desmontarse gradualmente en el país con el propósito, entre otros, de incentivar el uso de la banca y reducir el del efectivo.
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“La posibilidad de reducir gradualmente el impuesto no se puede concretar de la noche a la mañana”, aclaró el ministro de Hacienda en una entrevista con Noticias RCN.
Lo que hará el gobierno De la Espriella con el 4×1.000
El ministro de Hacienda confirmó que la idea es incluir este cambio tributario en la Ley Rescate, que el gobierno De la Espriella presentará en octubre.
El funcionario aseguró que la medida deja claro que este será “el primer gobierno que, en muchos años, en lugar de decir ‘voy a aumentar los impuestos’, dice primero: ‘voy a reducir el gasto’”.
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A juicio del gobierno De la Espriella, Colombia tiene 19 impuestos nacionales, pero solo cuatro (renta, IVA, comercio exterior y 4×1.000) representan cerca del 95 % del recaudo nacional, por lo que estos cobros pueden hacerse más eficientes.