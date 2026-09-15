Satena ya ha movilizado cerca de 58 toneladas de ayuda humanitaria hacia el Pacífico colombiano tras el terremoto

Satena mantiene su operación humanitaria en el Pacífico colombiano tras el terremoto que afectó la región y, a la fecha, ha movilizado 57.935 kilogramos de ayudas, entre alimentos, elementos de primera necesidad e insumos médicos.
Desde sus operaciones en Quibdó y Buenaventura, la aerolínea ha facilitado el traslado de suministros hacia las comunidades afectadas, especialmente en zonas donde las condiciones geográficas y las dificultades de acceso terrestre hacen más complejo el abastecimiento.
Entre los elementos transportados se encuentran 200 lápices de insulina, equipos biomédicos para pacientes con parálisis cerebral, alimentos y otros productos de primera necesidad, de acuerdo con los requerimientos identificados en los territorios.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“Nuestro compromiso con las regiones se hace aún más importante en momentos de emergencia. Satena tiene una vocación social que nos lleva a poner nuestra operación al servicio de las comunidades y a facilitar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan”, afirmó Mateo Arjona, presidente de Satena.
Valora Analitik acompañó el vuelo del 14 de septiembre hacia Quibdó, realizado en una aeronave ATR 72, que transportó cerca de 3.500 kilogramos de alimentos y elementos esenciales destinados a las comunidades afectadas por la emergencia.
Las ayudas fueron entregadas a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, con el acompañamiento del alcalde de Quibdó.
“Queremos dar un mensaje de gratitud a Satena, la aerolínea de los colombianos, por el apoyo que han hecho durante esta emergencia, por seguir conectando nuestro territorio, por las rutas que permiten que de los distintos municipios y subregiones del Chocó pueda haber conectividad aérea”, mencionó la gobernadora.
La aerolínea explicó que sus vuelos hacia las zonas afectadas cuentan con un espacio destinado al transporte de ayudas humanitarias. De esta manera, los aviones que llegan a estos territorios pueden aprovechar parte de su capacidad de carga para movilizar los elementos que requieren las comunidades.
La operación humanitaria también ha incorporado aeronaves con menor capacidad, pero que permiten llegar a zonas con mayores restricciones de acceso. El 11 de septiembre, el quinto Twin Otter incorporado a Colombia realizó su primer vuelo operativo hacia Quibdó, con 400 kilogramos de alimentos no perecederos.
La respuesta de Satena también ha incluido el traslado de animales afectados por la emergencia. En el marco de estas acciones, la aerolínea ha facilitado la movilización de aproximadamente 85 animales: 47 gatos y 38 perros, que son puestos en adopción.
“Cada operación humanitaria responde a una necesidad distinta. En algunos casos transportamos alimentos o insumos médicos y, en otros, contribuimos al traslado de animales que necesitan protección. Lo importante es que nuestra presencia en las regiones pueda convertirse en una respuesta concreta cuando el territorio lo requiere”, agregó Arjona.
La participación de la aerolínea cobra especial importancia en el Pacífico colombiano, donde la geografía y las dificultades de conectividad pueden retrasar la llegada de suministros. En este contexto, el transporte aéreo se convierte en una herramienta para complementar las acciones de las autoridades y organizaciones que atienden la emergencia.
Con el vuelo del 14 de septiembre, Satena completa cinco operaciones humanitarias hacia diferentes territorios del Pacífico colombiano.