Potencial de inversión en la industria gasífera colombiana podría llegar a US$9.000 millones a finales de 2030

Durante la presentación del informe de la industria gasífera de Promigas, el presidente de la compañía, Juan Manuel Rojas, manifestó que, si las acciones adecuadas para el sector se desarrollan a corto y mediano plazo, en Colombia puede haber inversiones para petróleo y gas de US$9.000 millones entre 2027 y 2030. Lo anterior tendría impactos en la generación de empleo y también disminuiría la pobreza energética de 15 % a 9 %, aseguró.
«Consideramos que estos US$9.000 millones corresponden al desarrollo de las inversiones costa afuera. Las inversiones en Sirius serían de US$4.100 millones. Luego, en yacimientos no convencionales, si se mira el potencial del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería en la Cordillera Oriental, creemos que, en los próximos cuatro años, agilizando inversiones, se podrían invertir US$1.200 millones”, dijo.
A esto adicionó que en la exploración y producción continental las inversiones serían de US$1.100 millones. En cuanto a los montos en transporte y su infraestructura, estos llegarían a US$1.400 millones. Frente a la regasificación y sistemas de distribución, las sumas serían de US$900 millones y US$300 millones, respectivamente.
Alza en las tarifas
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Durante la presentación del informe, Aquiles Mercado, vicepresidente de Promigas, señaló que hubo un aumento de 20 % en el costo de la tarifa para los estratos 1, 2 y 3, pese a que este sector se encuentra bajo los subsidios estatales.
Luego, se hizo mención a que Canacol tenía una producción cercana a 140 millones de pies cúbicos al día, pero que actualmente se ubica en 70 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, más importante aún, Canacol tendría que proveer gas para la planta térmica de Tesorito, dejando de abastecer a compañías distribuidoras como Surtigas, Cerro Matoso o Gases del Caribe, que operan en el Caribe colombiano.
En consecuencia, estas compañías tendrán que buscar gas importado para atender a cerca de 2,2 millones de usuarios, de los cuales 98 % pertenece al sector residencial. Las previsiones apuntan a que el precio por millón de BTU del gas que se pague para estos usuarios llegue a US$20, debido al costo de los fletes de transporte y los procesos de regasificación. Mientras que antes se encontraban en cerca de US$10 por millón de BTU para el sector residencial, expresó Mercado.
Con ese panorama, el vicepresidente de Promigas advirtió que los hogares y la industria podrían ver un aumento considerable tanto de la tarifa de gas como de la factura de energía eléctrica porque las plantas térmicas que generan electricidad usando gas van a tener que trasladar ese costo adicional a los usuarios. En consecuencia, la compañía afirmó que el gas para las térmicas está garantizado, pero que este sería de origen importado. De esta manera, las térmicas van a trasladar los costos de generación eléctrica a los usuarios y, por eso, las tarifas de energía aumentarán, junto con las que vienen del gas para la cocción de alimentos.
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