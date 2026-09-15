 Fondos privados alertan: Colpensiones tiene un déficit billonario y el sistema no es sostenible

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Fondos privados alertan: Colpensiones tiene un déficit billonario y el sistema no es sostenible

Con la reforma pensional, Colpensiones será el único pagador de mesadas para quienes se jubilen bajo las nuevas normas.

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Imagen: generada con IA de Gemini

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos —gremio que reúne a los fondos privados de pensiones—, lanzó nuevas alertas sobre los cambios planteados para el sistema pensional y sobre si Colpensiones cuenta con la solidez financiera necesaria.

Velasco reiteró, en entrevista con La F.m., que el país debe revisar a fondo los riesgos y la sostenibilidad del nuevo esquema pensional, en el que un fondo público recibirá, al menos, una parte de los aportes de los trabajadores.

auxilio que entrega colpensiones
Imagen: Generada con IA de Gemini

Colpensiones, según el presidente de Asofondos, requiere casi $80 billones para pagar las pensiones en el país. Sin embargo, debido a la magnitud del déficit, necesitará recursos equivalentes a casi la mitad de ese monto para garantizar la sostenibilidad del fondo.

El futuro financiero de Colpensiones

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«Hoy en día, el sistema público de Colombia tiene un déficit cercano al 50 % de los pagos que debe realizar», señaló Velasco, quien explicó que, por el momento, existen varias herramientas que podrían aplicarse para mejorar el panorama.

Según indicó, la postura de Asofondos consiste en priorizar el ahorro individual de los trabajadores colombianos, de modo que Colpensiones no represente una carga fiscal para las finanzas del país.

Colpensiones
Foto: Sebastián Londoño / Valora Analitik

Velasco concluyó que están a la espera de lo que vuelva a discutirse en el Congreso de la República sobre los artículos que la Corte devolvió al Legislativo.

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Las modificaciones de la reforma pensional, así como los cambios en Colpensiones, deberán aplicarse a partir del 1 de abril del próximo año, según el alto tribunal.

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