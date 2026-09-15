Producción de gas natural en Colombia cayó 30 % en los últimos cuatro años

Durante la presentación del informe de la industria gasífera de Promigas, el presidente de la compañía, Juan Manuel Rojas, afirmó que la producción fiscalizada de gas natural cayó 12 % en el último año. Luego indicó que: «en cuatro años la producción de gas natural bajó 30 %».
«El déficit de gas dejó de ser una advertencia y se convirtió en una realidad estructural», advirtió. Según lo mencionó, en Colombia ya hay industrias racionadas frente a la falta del energético.
Por lo anterior, el directivo expresó que será necesario robustecer la infraestructura de importación. Sin embargo, habría que contar con una política pública que incentive la exploración tanto de petróleo como de gas con la finalidad de robustecer las reservas, las cuales disminuyeron 50 % en los últimos cuatro años. Adicionalmente, hizo alusión a la necesidad del fortalecimiento del marco regulatorio en el sector.
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Por otro lado, Rojas manifestó que se deben asegurar y diversificar las importaciones con la finalidad de tener suficiente demanda y robustecer la infraestructura de transporte para que el sistema tenga respaldo. También habló de la necesidad de incentivar la producción y de esa manera aumentar las reservas. Enfatizó que el sector energético requiere de una estabilidad y regulación técnica que brinde confianza.
«Ya hay ciertas industrias que, por falta de transporte y por falta de molécula (de gas) están siendo racionadas», dijo.
Durante la presentación del informe sectorial, Rojas manifestó que uno de los mayores impactos de la situación de Canacol, la principal productora privada de gas en Colombia, es que su aporte a la producción de la molécula ha venido disminuyendo de 8 % a 6 %.
“Es necesario evitar un mayor deterioro en la producción de los campos de Canacol, sobre todo porque eso lo vamos a necesitar durante el fenómeno de El Niño”, afirmó.
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