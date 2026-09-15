Colombia sufriría otro fuerte aumento en tarifas de gas y electricidad, advierte Informe de Gas de Promigas

Durante la presentación de su informe sectorial para la industria del gas, Aquiles Mercado, vicepresidente de Promigas, señaló que hubo un aumento de 20 % en el costo de la tarifa para los estratos 1, 2 y 3, pese a que este sector se encuentra bajo los subsidios estatales.
Luego, se hizo mención a que Canacol tenía una producción cercana a 140 millones de pies cúbicos al día, pero que actualmente se ubica en 70 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, más importante aún, Canacol tendría que proveer gas para la planta térmica de Tesorito, dejando de abastecer a compañías distribuidoras como Surtigas, Cerro Matoso o Gases del Caribe, que operan en el Caribe colombiano.
En consecuencia, estas compañías tendrán que buscar gas importado para atender a cerca de 2,2 millones de usuarios, de los cuales 98 % pertenece al sector residencial. Las previsiones apuntan a que el precio por millón de BTU del gas que se pague para estos usuarios llegue a US$20, debido al costo de los fletes de transporte y los procesos de regasificación. Mientras que antes se encontraban en cerca de US$10 por millón de BTU para el sector residencial, expresó Mercado.
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Con ese panorama, el vicepresidente de Promigas advirtió que los hogares y la industria podrían ver un aumento considerable tanto de la tarifa de gas como de la factura de energía eléctrica porque las plantas térmicas que generan electricidad usando gas van a tener que trasladar ese costo adicional a los usuarios. En consecuencia, la compañía afirmó que el gas para las térmicas está garantizado, pero que este sería de origen importado. De esta manera, las térmicas van a trasladar los costos de generación eléctrica a los usuarios y, por eso, las tarifas de energía aumentarán, junto con las que vienen del gas para la cocción de alimentos.
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