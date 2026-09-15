Inversionistas ven a Colombia como su mercado favorito en la región, según encuesta de Bank of America

Los inversionistas mejoraron su percepción sobre los mercados de renta variable de América Latina en septiembre y, dentro de la región andina, Colombia aparece como el mercado con mejores perspectivas de desempeño, según la encuesta mensual de Bank of America.
Los participantes de la encuesta consideran que el país tendrá un mejor desempeño que sus pares de la región andina.
Los principales riesgos identificados para los mercados andinos son los eventos climáticos y el aumento en los precios del cobre. En el caso de Argentina, las expectativas sobre el comportamiento de sus activos se ubican entre positivas y neutrales.
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A nivel regional, el principal riesgo externo para las acciones latinoamericanas es un escenario de tasas de interés más altas en Estados Unidos.
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Mejora el apetito por acciones
El sentimiento hacia la renta variable latinoamericana se recuperó en septiembre. En Brasil, 73 % de los participantes espera que el Ibovespa de Brasil termine el año en 180.000 puntos o más, frente a 34 % en la encuesta anterior.
Además, 46 % proyecta un Ibovespa de al menos 200.000 puntos al cierre del año, un escenario que no había sido contemplado por ningún participante en la medición anterior.
El mayor apetito por riesgo también se refleja en la asignación de portafolios. Dos terceras partes de los inversionistas planean aumentar su exposición a acciones durante los próximos seis meses, el nivel más alto desde junio de 2025.
Sin embargo, la incertidumbre electoral persiste: solo 30 % estaría dispuesto a aumentar su exposición a acciones en los niveles actuales antes de las elecciones. Los demás participantes prefieren esperar una corrección de precios o aguardar a que avance el proceso electoral.
Brasil continúa siendo el mercado preferido frente a México. Por estrategias, las acciones de alta calidad siguen entre las favoritas y ahora también ganan espacio las de alta beta. Financieras y servicios públicos permanecen como los sectores con mayor preferencia, mientras consumo discrecional y bienes de consumo básico son los menos favorecidos.
Esperan más recortes de tasas en Brasil
La expectativa de una política monetaria más flexible también ganó peso. 83 % de los participantes espera al menos un recorte adicional de la Selic este año, mientras cerca de la mitad prevé que el Banco Central de Brasil continúe reduciendo las tasas después de ese movimiento.
Inflación, situación fiscal y panorama político fueron señalados por los participantes como factores determinantes para que el ciclo de recortes pueda profundizarse. Bank of America mantiene, por su parte, una expectativa de reducciones de 25 puntos básicos por reunión hasta diciembre de 2027.
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