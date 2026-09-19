Es confirmado: Desde esta fecha todos los trabajadores deben empezar a hacer la cotización en Colpensiones

Colpensiones se fortalecerá al recibir a los trabajadores del país por cuenta de la reforma al sistema de jubilaciones. Este cambio supone que el fondo público sume a casi 19 millones de cotizantes.
Las modificaciones establecen que todos los trabajadores realicen sus aportes al sistema público hasta un tope de 2,3 salarios mínimos; por encima de ese monto, la cotización adicional se efectuará en una de las administradoras privadas.
Los trabajadores deberán realizar los pagos por jubilación en Colpensiones a partir del 1 de abril del próximo año, según lo indicado por la Corte Constitucional.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La naturaleza del nuevo sistema busca eliminar la competencia entre el fondo público y los privados, al tiempo que establece los mecanismos financieros necesarios para la sostenibilidad del modelo.
Colpensiones y el radical cambio para el próximo año
De acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional, Colpensiones pasará a ser el único pagador del sistema de jubilaciones, pero exclusivamente para las personas que formen parte del nuevo esquema.
Las nuevas reglas no aplican para las mujeres que tengan 750 semanas o más cotizadas ni para los hombres con 900 semanas o más al corte del 1 de abril de 2027, quienes mantendrán sus condiciones en el régimen de transición.
Recomendado: Pensionados de Colpensiones deben presentar este importante documento ante la DIAN
Esta reestructuración transformará radicalmente el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, las cuales dejarán de competir directamente por el grueso de los afiliados para enfocarse en la gestión del ahorro complementario de las rentas más altas y en la prestación de servicios de inversión.