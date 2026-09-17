Registraduría cambia la forma de tramitar documentos: Así se saca el registro civil en menos de 5 minutos

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la posibilidad de solicitar por internet copias de diferentes registros civiles, un trámite que permite a los ciudadanos gestionar estos documentos sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.
El servicio está disponible para quienes necesiten una copia del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. El proceso se realiza a través de la plataforma dispuesta por la entidad y contempla el pago en línea del documento solicitado.
De acuerdo con la información suministrada, la copia tiene un costo de $18.750. Una vez completado el procedimiento y aprobado el pago, el documento será enviado al correo electrónico registrado por el solicitante.
¿Cómo solicitar una copia del registro civil por internet?
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Para iniciar el trámite, el ciudadano debe ingresar al portal habilitado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición de copias de registros civiles.
Para ello, deberá crear una cuenta con un usuario y una contraseña. En caso de que ya tenga un registro, podrá acceder utilizando las credenciales que creó previamente.
Después de ingresar, deberá seleccionar la opción “Solicitar copia”. En este apartado tendrá que indicar cuál es el documento que necesita: registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción.
La plataforma solicitará algunos datos relacionados con el registro que se quiere consultar. Entre la información requerida pueden encontrarse el número serial y los datos de identificación correspondientes.
Una vez diligenciados los campos solicitados, el sistema permitirá consultar la información disponible y mostrará una vista previa del documento. El ciudadano deberá verificar que los datos correspondan con la información que necesita antes de continuar.
El pago se realiza en línea mediante PSE
Si la información es correcta, el usuario deberá seleccionar la opción “Iniciar trámite” y completar los datos adicionales relacionados con el titular de la solicitud.
Posteriormente, deberá realizar el pago correspondiente mediante PSE, utilizando la plataforma habilitada para completar la transacción.
Cuando el pago sea aprobado y el trámite haya finalizado correctamente, la copia del registro civil será enviada a la dirección de correo electrónico registrada por el solicitante.