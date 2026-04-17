Registraduría anunció que implementará auditorías para las elecciones a la Presidencia que se celebrarán el 31 de mayo

En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Hernán Penagos, registrador nacional, señaló que las elecciones presidenciales del 31 de mayo contarán con un plan de auditorías. Lo anterior se debe a que esto facilitará la revisión y verificación de todas las organizaciones políticas, misiones de observación y también de los órganos de control electoral.
El plan que mencionó el funcionario incluye una auditoría internacional que será realizada por el Centro de Asesoría de Promoción Electoral, y en esta se tendrán en cuenta tres aspectos. El primero de ellos será una auditoría externa especializada, la revisión de sistemas mediante análisis técnico sobre el software y la infraestructura del sistema, y también la asistencia técnica internacional.
A la vez, habrá una auditoría del código fuente de los softwares de preconteo, escrutinio, sorteo de los jurados de votación y divulgación de resultados. Penagos manifestó que el código se estaría implementando en los softwares de preconteo y en el sorteo de los jurados desde el 27 de abril al 10 de mayo de 2026, y que los softwares relacionados con el escrutinio y la divulgación de los resultados serán auditados entre el 11 y el 24 de mayo del mismo año.
Incluso mencionó que, con la finalidad de garantizar transparencia en el proceso electoral, habrá actividades preparatorias para las elecciones presidenciales que incluyen pruebas técnicas y simulacros. Destacó un simulacro a nivel nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, simulacros de escrutinios electorales y en consulados entre el 19 y 20 de mayo, y uno de digitalización del formulario E-14, que sería realizado el 21 de mayo.
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Finalmente, el funcionario les aseguró a algunos de los principales dirigentes del sistema energético presentes en el Congreso mencionado que hay garantías electorales y que habrá un proceso tecnológico que permitirá realizar auditorías a todas las organizaciones políticas, candidatos, misiones electorales y campañas, con la finalidad de que se pueda seguir paso a paso el proceso electoral.
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