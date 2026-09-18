SOAT tendría subsidio para estos conductores en Colombia: Norma les daría beneficio en el costo del seguro

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría tener cambios en su esquema de pago para algunos conductores en Colombia, a raíz de una propuesta presentada en el Congreso de la República que plantea la creación de un subsidio estatal destinado a facilitar la adquisición de esta póliza.
La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez y está dirigida principalmente a conductores pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 que enfrenten dificultades económicas para asumir el valor del seguro.
Propuesta plantea subsidio para pagar el SOAT
El proyecto contempla establecer un mecanismo mediante el cual el Estado pueda asumir una parte del costo del SOAT para determinados propietarios de vehículos, siempre que cumplan con las condiciones que se establezcan durante el trámite legislativo.
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De acuerdo con el planteamiento presentado por la congresista, el objetivo es facilitar el acceso a la póliza para hogares con menores ingresos y evitar que las dificultades económicas terminen llevando a algunos conductores a circular sin el seguro obligatorio.
Las condiciones para acceder al eventual beneficio todavía no están definidas. Estos aspectos deberán ser analizados y discutidos durante el proceso que adelante el Congreso, en caso de que la propuesta avance en su trámite.
¿Por qué se busca modificar el acceso al seguro?
Uno de los argumentos expuestos para promover la iniciativa está relacionado con el impacto que puede representar el precio del SOAT en el presupuesto de algunos hogares colombianos.
La propuesta parte de la premisa de que, ante limitaciones económicas, algunas familias pueden verse obligadas a priorizar otros gastos considerados esenciales, dejando en segundo plano la compra o renovación de la póliza.
A esta situación se suman las consecuencias que puede enfrentar un conductor cuando circula con el SOAT vencido. Entre ellas se encuentra la inmovilización del vehículo, que puede generar costos adicionales asociados con el traslado y permanencia del automotor en los patios.
Durante la presentación de la propuesta también se mencionó que más del 60 % de las inmovilizaciones de vehículos estarían relacionadas con la ausencia del SOAT.
Esta cifra corresponde a una afirmación realizada por la representante al exponer la iniciativa y fue utilizada como uno de los argumentos para plantear la creación de un mecanismo de apoyo económico.
Por ahora, la propuesta deberá continuar su trámite en el Congreso de la República. Allí se analizarán aspectos como los requisitos para acceder al eventual subsidio, los recursos necesarios para financiarlo y las condiciones bajo las cuales el Estado podría cubrir una parte del valor de la póliza.