Gobierno De la Espriella habilita uso de regalías en zonas afectadas por el terremoto para financiar proyectos

El Gobierno nacional expidió un decreto mediante el cual autoriza el uso extraordinario de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para financiar proyectos de inversión en las zonas declaradas en emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.
La medida (disponible al final de este artículo) establece que los fondos asignados bajo este régimen especial deberán dirigirse de forma exclusiva a atender los hechos desencadenados por el desastre natural o a mitigar y contrarrestar sus efectos directos e indirectos.
Esta reglamentación sobre el uso de las regalías se enmarca en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado el pasado 19 de agosto. Desde la declaratoria de excepción, el Ejecutivo ha adoptado diversas normas con fuerza de ley para orientar recursos económicos a la atención prioritaria de la calamidad pública.
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El Decreto 1414 de 2026 fija una serie de mecanismos extraordinarios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 para agilizar el flujo de capitales.
En primer lugar, las entidades territoriales afectadas podrán destinar al menos el 30 % de los saldos no aprobados ni comprometidos de las asignaciones directas, de la asignación para la inversión local y del 60 % de la asignación para la inversión regional (en cabeza de departamentos) para financiar obras de reconstrucción y mitigación.
Además, los municipios en cuyos territorios se exploten recursos naturales no renovables podrán destinar los dineros del anticipo del 5 % de asignaciones directas para financiar o cofinanciar proyectos orientados a superar la crisis.
Y con el fin de eliminar cuellos de botella procesales que habitualmente toman alrededor de 34 días, se suspendió temporalmente la instancia ordinaria de priorización a cargo del DNP y delegados OCAD para proyectos regionales. La decisión de priorización quedará directamente en manos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) Regionales. El DNP expedirá en un plazo máximo de 30 días los nuevos términos y condiciones simplificados.
Finalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el DNP adaptarán el Plan Bienal de Convocatorias 2025-2026 para abrir concursos públicos focalizados en investigación, sistemas constructivos seguros, recuperación ambiental y protección social. Para estas convocatorias no se requerirá que las iniciativas estén incluidas previamente en los ejercicios ordinarios de planeación territorial.
El uso de los fondos del SGR bajo estas reglas de excepción no aplicará a todo el país. La norma restringe el beneficio exclusivamente a los departamentos y municipios incluidos en la declaratoria de emergencia (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá), así como a los territorios que certifiquen formalmente su afectación directa ante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Adicionalmente, las entidades territoriales interesadas deberán presentar sus proyectos de inversión respetando la destinación constitucional e ingresándolos a través de los aplicativos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) bajo el sello metodológico «Emergencia 2026».
En forma simultánea a la habilitación de las regalías, el Ejecutivo emitió otro decreto legislativo mediante el cual adicionó más de medio billón de pesos ($624.656 millones) al Presupuesto General de la Nación de 2026. Dichos recursos presupuestales serán administrados a través del patrimonio autónomo Fondo Milagro, creado para canalizar la financiación de obras de infraestructura, vivienda y ayuda humanitaria.
Consulte el decreto aquí
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