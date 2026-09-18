Gobierno De la Espriella sacó decreto que cambia requisitos para cobrar subsidios en Colombia

El Gobierno de la Espriella expidió el Decreto Legislativo 1426, mediante el cual estableció una medida temporal para garantizar la continuidad de las transferencias monetarias administradas por Prosperidad Social en los municipios afectados por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.
La norma contempla la posibilidad de suspender temporalmente algunas verificaciones de requisitos y corresponsabilidades cuando estas no puedan efectuarse por las afectaciones ocasionadas en la infraestructura, los servicios públicos o los sistemas de información utilizados para adelantar los procesos de comprobación.
¿A qué departamentos aplica el Decreto 1426?
La medida cobija a los municipios afectados por el movimiento sísmico ubicados en 16 departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
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El departamento de Putumayo no está incluido dentro del ámbito territorial establecido por la disposición.
Uno de los puntos centrales del decreto es la autorización para que Prosperidad Social pueda suspender de manera temporal la comprobación de determinadas condiciones exigidas a los beneficiarios, siempre que estas dependan de servicios, infraestructura o plataformas de información que hayan resultado afectadas por la emergencia.
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El propósito es evitar que las dificultades operativas ocasionadas por el sismo interrumpan la liquidación y el pago de las transferencias a las personas y hogares que ya tenían la condición de beneficiarios cuando ocurrió el evento.
Estos son los programas cobijados
La disposición aplica a cuatro programas administrados por Prosperidad Social: Colombia Mayor, Compensación del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven.
En los territorios incluidos en la medida, la cobertura registrada corresponde a:
- Renta Ciudadana: 258.018 hogares.
- Compensación del IVA: 237.363 hogares.
- Colombia Mayor: 1.255.622 personas.
- Renta Joven: 64.107 beneficiarios.
El decreto precisa que estas cifras no deben sumarse para establecer el número total de personas beneficiadas, debido a que los programas utilizan diferentes unidades de medición. Además, una misma persona u hogar puede estar vinculado a más de un programa.
¿Qué verificaciones podrán suspenderse?
La medida está relacionada con las dificultades que dejó el sismo en diferentes servicios e instituciones requeridos para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los programas sociales.
Entre las verificaciones que podrían verse afectadas se encuentran aquellas relacionadas con matrícula y asistencia educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico y comprobación de supervivencia, entre otras.
Las afectaciones pueden involucrar instituciones educativas, centros de salud, entidades territoriales, operadores de pago y sistemas de información necesarios para realizar estos procedimientos.
La suspensión, por tanto, no implica que se eliminen de manera permanente los requisitos de los programas. Se trata de un mecanismo temporal para atender las dificultades que impidan realizar las comprobaciones bajo las condiciones habituales.