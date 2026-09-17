Juan Esteban Orrego sería elegido hoy como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

Juan Esteban Orrego, actual director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, será el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y su designación se haría efectiva en la jornada de este jueves, 17 de septiembre.
El ejecutivo es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector empresarial y gremial. Nació en Medellín y tiene experiencia en las industrias textil, de calzado y ganadera. Hace más de 20 años se radicó en Bogotá, donde desarrolló buena parte de su carrera.
Durante su gestión ha trabajado en la representación de los comerciantes y empresarios de Bogotá y Cundinamarca, además de impulsar espacios de relacionamiento empresarial. Fenalco registra bajo su dirección la realización de más de 25 ferias comerciales y 130 ruedas de negocios. También promovió encuentros empresariales internacionales, entre ellos uno entre China y América Latina que reunió a más de 600 empresarios.
Las claves del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
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La presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un papel central en el desarrollo empresarial de Bogotá y Cundinamarca.
La CCB tiene además entre sus objetivos fortalecer el tejido empresarial de Bogotá y Cundinamarca, promover la formalización y apoyar el crecimiento y transformación de los negocios de la región.
La llegada de Orrego se da luego de una renovación de los representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara. El Ejecutivo designó recientemente a Jaime Alberto Cabal, Gregory Steven Schaller, Lewis Giovanni Grosso y Luis Alberto Arango como sus delegados.
Así, el nuevo presidente de la CCB llegará a una entidad que articula al sector empresarial con las autoridades públicas y que tiene incidencia en asuntos como formalización, competitividad, desarrollo empresarial, generación de empleo y crecimiento económico de Bogotá-Región.