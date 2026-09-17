Multinacional abre más de 3.000 vacantes en Colombia: hay empleos para bachilleres y profesionales

Encontrar empleo puede convertirse en una carrera contra el tiempo para quienes llevan semanas o meses enviando hojas de vida sin recibir una respuesta. Para otros, el reto está en conseguir una primera oportunidad, regresar al mercado laboral después de un periodo de pausa o encontrar una vacante que realmente corresponda con su formación. En ese escenario, conocer qué perfiles están buscando las empresas y dónde están las oportunidades puede marcar una diferencia.
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En medio de ese panorama, la multinacional de recursos humanos, Adecco realizará este 17 de septiembre su Mega Feria de Empleo Virtual “Conexión Talento”, una jornada gratuita en la que los participantes podrán conocer más de 3.000 oportunidades laborales disponibles en empresas de diferentes sectores y regiones del país.
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La actividad se desarrollará mediante una transmisión en vivo por el canal oficial de Adecco Colombia en YouTube y, además de presentar vacantes, ofrecerá información sobre los perfiles que actualmente demanda el mercado laboral, las ciudades con mayores oportunidades y recomendaciones para mejorar la búsqueda y postulación a un empleo.
Hay vacantes para bachilleres, técnicos y profesionales
Uno de los puntos relevantes de esta convocatoria es que las oportunidades no están concentradas exclusivamente en personas con títulos universitarios o amplia experiencia. De acuerdo con Adecco, las vacantes están dirigidas a bachilleres, personas que buscan su primer empleo, técnicos, tecnólogos y profesionales, con diferentes niveles de experiencia y formación.
Entre los perfiles que aparecen dentro de la demanda se encuentran auxiliares logísticos y de bodega, operarios de producción y manufactura, conductores, auxiliares y jefes de enfermería, auxiliares de farmacia, técnicos de mantenimiento, asesores comerciales, mercaderistas, impulsores y personal de servicio al cliente.
También hay oportunidades para profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), entre otros perfiles que están siendo requeridos por las empresas participantes.
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Esto significa que una persona que todavía no cuenta con experiencia profesional o que tiene formación técnica puede encontrar opciones dentro de la jornada, sin que la búsqueda esté limitada a cargos de oficina o profesionales especializados.
Estos son los sectores que están buscando trabajadores
Las oportunidades laborales están relacionadas con diferentes actividades económicas. La demanda mencionada por Adecco se concentra en logística y cadena de abastecimiento, manufactura, salud, retail, consumo masivo, tecnología, servicios, atención al cliente, sector farmacéutico y automotriz.
La diversidad de sectores también permite que la feria sea de interés para personas con perfiles muy diferentes.
Por ejemplo, alguien con experiencia en operaciones puede encontrar alternativas en logística o manufactura, mientras que una persona formada en salud puede revisar oportunidades relacionadas con enfermería o farmacia. De igual manera, los perfiles comerciales y de atención al cliente hacen parte de las necesidades identificadas para esta jornada.
Las vacantes no están concentradas únicamente en Bogotá. Adecco reporta oportunidades en distintas regiones del país, entre ellas Medellín, Cali, Bucaramanga, Palmira, Yumbo, Bello, Mosquera, Siberia, Tocancipá, Zipaquirá, Gachancipá, Tunja, Pasto, Neiva y Floridablanca, además de otras ciudades.
Este componente regional puede resultar especialmente relevante para quienes buscan empleo cerca de su lugar de residencia o están considerando trasladarse a una zona con mayor demanda de trabajadores.
La compañía señala que la demanda de talento podría continuar creciendo durante los próximos meses, entre otros factores, por las temporadas comerciales y el fortalecimiento de las operaciones de diferentes empresas en el país.
¿Cómo participar en la feria de empleo?
La jornada es gratuita y se realizará de manera virtual, por lo que los interesados no necesitan desplazarse hasta una oficina para conocer las oportunidades. La transmisión de “Conexión Talento” estará disponible este 17 de septiembre a través del canal oficial de Adecco Colombia en YouTube. La empresa también habilitó un formulario para el registro previo de los participantes.
Durante la actividad, los candidatos podrán conocer las principales vacantes activas y recibir orientación sobre aspectos que pueden ser determinantes al momento de buscar empleo.
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Entre ellos están cómo registrar correctamente la hoja de vida, dónde consultar las oportunidades disponibles, cómo realizar una postulación y cuáles son algunas de las mejores prácticas para presentarse ante los reclutadores.
Martha Benavides, gerente nacional de Delivery de la unidad de Staffing de Adecco Colombia, explicó que el objetivo es que los participantes no solo conozcan las vacantes, sino que también puedan fortalecer sus herramientas para afrontar los procesos de selección.